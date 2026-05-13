京滬高鐵票價調整 部分動車組上漲20%

大陸高鐵票價要漲價了，京滬高速鐵路股份有限公司十一日發布公告，對京滬高速線和合蚌高速線開行的時速三百至三百五十公里、二百至二百五十公里及以下的動車組列車的公布票價上浮百分之廿。

公告表示，各站間執行票價將以公布票價為上限，在公布票價的基礎上實行不同幅度折扣浮動，以滿足旅客差異化出行需求。

京滬高鐵公司表示，此次票價調整的核心是優化調整公布票價，主要包括：重新核定各車次、各席別的公布票價，為構建差異化產品體系奠定基礎，通過不同旅速、不同停靠站、不同運行時刻、不同票價的組合，形成更加豐富、差異化的客運產品。

荔枝新聞報導，這裡指的「公布票價」，是消費者購買火車票的實際價格上限，在京滬高鐵的公告中就提到，各站間執行票價將以公布票價為上限，在公布票價基礎上實行不同幅度的折扣浮動。

早在五年前，全長一千三百公里的京滬高鐵就經歷過一輪公布票價的上漲，當時上海虹橋站往返北京南站二等座的單程票價從五五三元人民幣（約二千五百元台幣）上漲百分之廿至六六二元（約三千元台幣），此次再上浮百分之廿，意味上海虹橋站到北京南站二等座的最高票價將接近八百元（約三千六百元台幣）。

目前一等座約一千元至一千零七十元間（約四千五百元至四千八百元台幣），商務座更高達二千三百元人民幣（約一萬零五百元台幣），隨未來票價上浮百分之廿，高級車廂座位也將更貴。

不過，根據京滬高鐵公司披露的漲價細則，公布票價調整初期執行票價暫維持不變。

京滬高鐵連接京津冀和長三角兩大經濟區，區域經濟增長快速，人口密度大，城市化程度高，具良好客流基礎。作為「中國高鐵第一股」，京滬高鐵已於二○二○年一月十六日在Ａ股上市。

據京滬高鐵財報顯示，二○二六年第一季度實現營收一○五點五九億元（人民幣，下同），同比增長百分之三點二九；實現歸母淨利潤卅一點四三億元，同比增長百分之六點○三。