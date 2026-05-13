張榮恭：兩岸議題繞不開一個中國

中國國民黨副主席張榮恭昨天在北京出席兩岸媒體人峰會活動時表示，儘管大家會去分析美國的「一個中國政策」跟中共的「一個中國原則」有區別，當然還會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國」，這就是國際社會，也是因為有兩岸關係的存在。

張榮恭在峰會上致詞時說要務實面對美國就國民黨主席鄭麗文訪陸的回應，樂見但是也呼籲兩岸雙方政府要沒有前提的對話。他反問，沒有前提是可能的嗎？一九七一年七月時任美國白宮國安顧問季辛吉秘密訪問北京，向中共總理周恩來提出了保證，「不支持兩個中國，不支持一中一台，不支持台灣獨立，有這個保證，中美關係的正常化才能夠如此」。

他說，美國總統川普馬上要來北京訪問，「可能沒有前提嗎？」儘管大家還會去分析美國的一個中國政策跟中共的一個中國原則有區別，沒有錯，當然還會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國」。因此，台灣自己處在兩岸關係的核心地帶，如果自己沒有面對一個中國的方法，怎麼能夠促進兩岸和平？

張榮恭表示，對於廣大民眾，「我想對一個中國意義可更加寬鬆」，他並以黑頭髮、黃皮膚叫做「龍的傳人」為例解說。

張榮恭還談論「避戰謀和」途徑，「反對台獨，避戰；九二共識，謀和」，如此就可以達到避戰謀和，台海就會有太平。

大陸國台辦副主任吳璽則指出要當好台海和平的守護者。她表示「台獨分裂勢力不斷散布虛假信息、惡意言論，混淆視聽誤導民眾，煽動反中製造兩岸對立，嚴重破壞台海和平穩定」。