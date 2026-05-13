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APEC暖身 日閣員擬訪陸破冰

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸定今年十一月於深圳主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，並計畫本月十五日起在上海召開「女性與經濟論壇」，當作今年ＡＰＥＣ第一場部長級會議。日本閣員黃川田仁志表示，正在協調前往此次會議，若能出訪，他將成為日相高市早苗去年「台灣有事」答辯之後，首名訪中的日本閣員。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，黃川田仁志的業務範圍也包含男女共同參與相關政策。他昨天在內閣會議後的記者會表示，「若各種情況允許的話，正在協調出席『女性與經濟論壇』」。

他也表示，「若能出席這場會議，會向ＡＰＥＣ成員國的相關閣員等人，直接表達日本在這方面與女性活躍有關的政策，希望能與各國與地區分享各式各樣的課題。這場會議將成為能深入討論且極具意義的機會。」

高市早苗去年十一月的「台灣有事」言論導致中日關係惡化，且雙方迄未進行閣員級（部長級）的對話。

共同社中文網報導，中日關係陷入僵局之後，雙方交流大幅下降，但日中經濟協會透露，該協會最近集結製造商、貿易商等企業共約卅名成員，昨天起展開為期五天的訪中行程，計畫參觀上海與杭州的機器人研發與應用現場。

APEC 上海 高市 日本

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