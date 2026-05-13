川習會前 習會塔吉克總統 簽睦鄰條約

在美國總統川普之前，塔吉克總統拉赫蒙十一日到訪北京，昨天與大陸國家主席習近平舉行會見會談，習近平強調無論外部環境如何變化，中塔兩國永遠是守望相助的好鄰居。雙方昨日也簽署「中塔永久睦鄰友好合作條約」，習近平稱這將「充分展現兩國高水平政治互信，為中塔世代友好提供堅實保障」。

據央視新聞畫面，昨天下午習近平在人民大會堂東門外廣場舉行儀式歡迎拉赫蒙，兩人除了檢閱儀仗隊、還觀看儀仗隊分列式，並鳴禮炮廿一響，現場安排相當隆重。

習近平指出，相互堅定支持是中塔關係的核心要義，「當前國際形勢變亂交織，世界很不太平」，無論外部環境如何變化，中塔兩國永遠是守望相助的好鄰居，坦誠互信的好朋友，攜手發展的好夥伴。大陸支持塔方維護國家獨立主權和安全。雙方要以高質量共建一帶一路為主線，深度對接發展戰略，要鞏固經貿合作良好勢頭、保障重點項目實施、加強執法安全合作，堅決打擊三股勢力，共同維護地區穩定。大陸歡迎塔方加入國際調解院，願在聯合國、上海合作組織、中國—中亞機制等框架內加強合作。

消息提到，拉赫蒙表示，雙方簽署塔中永久睦鄰友好合作條約，標誌著兩國關係進入新的歷史階段。「台灣是中國不可分割的一部分，塔方將堅定奉行一個中國原則」，塔方期待同大陸加強關鍵礦產，人工智慧、科技創新等領域務實合作，便利人員往來。塔方願同大陸加強多邊合作，共同打擊三股勢力和跨國犯罪，維護地區穩定。

大陸總理李強、人大委員長趙樂際也分別在昨天與拉赫蒙會見。李強指出，大陸願同塔方進一步築牢政治互信，加大相互支持，反對任何外部勢力干涉。李強說，中方願同塔方繼續發揮政府間經貿合作委員會作用，穩步擴大貿易規模，提升投資合作質效，深化礦產資源、綠色產業、數字經濟、基礎設施等領域合作，更好服務兩國現代化建設。中方願進口塔方更多優質產品，鼓勵更多有實力的中資企業赴塔投資。趙樂際提到，大陸願同塔方一道深化戰略互信，擴大務實合作，推動中國—中亞合作高質量發展。

中塔近年已從能源合作全面擴及到各領域，以中國大陸的強項綠色產業來說，今年一月，塔吉克哈特隆地區與大陸達成協議，大陸將協助並共同開發一個總裝機容量為五百兆瓦的太陽能和風電項目。