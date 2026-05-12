快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會譴責北京干涉台媒自主 配合中共「懲獨」最重判7年以上

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會嚴厲譴責中共干涉我媒體自主，呼籲媒體秉持新聞專業，不應配合中共對台統戰；若配合擔任「在地協力者」懲獨，最重可處7年以上有期徒刑。聯合報系資料照
陸委會嚴厲譴責中共干涉我媒體自主，呼籲媒體秉持新聞專業，不應配合中共對台統戰；若配合擔任「在地協力者」懲獨，最重可處7年以上有期徒刑。聯合報系資料照

陸委會12日發布新聞稿表示，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，形同要求台媒配合對台跨境鎮壓。陸委會嚴厲譴責中共干涉我媒體自主，呼籲媒體秉持新聞專業，不應配合中共對台統戰；若配合擔任「在地協力者」懲獨，最重可處7年以上有期徒刑。

陸委會指出，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，並教唆媒體「攜手揭露台獨分裂行徑」，本質上是要求台灣媒體配合中共對台進行跨境鎮壓，藉由「以台制台」的恐嚇手段限制台灣人民的自由。

陸委會表示，出席的台灣媒體如配合中共擔任「在地協力者」懲獨（如：配合中共指示，濫用新聞自由來指控特定人士為台獨分子、提供國人個資、散布懸賞通告等），將觸犯我國反滲透法、國家安全法、國家情報工作法與刑法，最重可處7年以上有期徒刑。

陸委會強調，政府支持兩岸「健康有序」的交流，但媒體應秉持專業倫理與對等尊嚴，不應成為中共跨境鎮壓與威脅國人安全的幫兇。對於任何在地協力者配合中共違法滲透、破壞台灣民主之行為，政府各機關定會依法強力查辦，絕不寬貸。

台獨 陸委會 中共

延伸閱讀

兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：當好台海和平守護者

喊冤「只是跑腿」…陸配曾任職中共黨政軍單位 申請在台定居遭否決

中稱參加世衛須按照一中 陸委會：不可能接受

兩岸中華文化峰會 北京市委書記：推動旅遊影視等文化產業的合作

相關新聞

陸委會譴責北京干涉台媒自主 配合中共「懲獨」最重判7年以上

陸委會12日發布新聞稿表示，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，形同要求台媒配合對台跨境鎮壓。陸委會嚴厲譴責中共干涉我媒體自主，呼籲媒體秉持新聞專業，不應配合中共對台統戰；若配合擔任「在地協力者」懲獨，最重可處7年以上有期徒刑。

分析：法國歸還文物新法對私人無效 中國文物回歸仍難

法國正式頒布歸還非法所獲文物的相關法律，中國網友紛期待圓明園等流失文物早日歸國，但真實情況可能會讓人失望；中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，也只是對法國國有機構和公共機構有法律效力，對私人的沒有效力，更不意味著法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸中國。

川習會前抵達！日本經貿團體率30人赴陸考察 參訪機器人產業

在日中關係惡化導致經濟交流受阻的背景下，日本經貿團體「日中經濟協會」組織考察團，11日開啟為期5天的訪陸行程，該組織希望透過增加小規模派遣來維持關係。

兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：當好台海和平守護者

第七屆兩岸媒體人峰會12日上午在北京登場，大陸國台辦副主任吳璽喊話要當好台海和平的守護者。她表示和平是兩岸同胞的共同追求，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，更是兩岸同胞的共同期盼，呼籲媒體「用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性。」

中國「網路長城」愈蓋愈高 VPN大掛點正走向數位鎖國？

在中國大陸工作已超過10年的賈斯丁，近期開啟VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路），打算利用台灣某券商的App買賣股票，卻發現網路連線時好時壞，「翻牆」變得很不順，讓他錯失不少投資機會。 有在中國大陸長期居留經驗的人都清楚，中國的「網路長城」時高時低，但像這次持續時間這麼長則是相當罕見……

通縮反轉…油價推升物價 陸CPI回升

大陸國家統計局昨天公布，四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之一點二，漲幅較上月擴大○點二個百分點，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之二點八，漲幅擴大二點三個百分點，主要原因是國際油價及大宗商品價格走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。