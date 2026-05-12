陸委會譴責北京干涉台媒自主 配合中共「懲獨」最重判7年以上

陸委會12日發布新聞稿表示，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，形同要求台媒配合對台跨境鎮壓。陸委會嚴厲譴責中共干涉我媒體自主，呼籲媒體秉持新聞專業，不應配合中共對台統戰；若配合擔任「在地協力者」懲獨，最重可處7年以上有期徒刑。

陸委會指出，中共召集台灣某些媒體到北京聽訓，並教唆媒體「攜手揭露台獨分裂行徑」，本質上是要求台灣媒體配合中共對台進行跨境鎮壓，藉由「以台制台」的恐嚇手段限制台灣人民的自由。

陸委會表示，出席的台灣媒體如配合中共擔任「在地協力者」懲獨（如：配合中共指示，濫用新聞自由來指控特定人士為台獨分子、提供國人個資、散布懸賞通告等），將觸犯我國反滲透法、國家安全法、國家情報工作法與刑法，最重可處7年以上有期徒刑。

陸委會強調，政府支持兩岸「健康有序」的交流，但媒體應秉持專業倫理與對等尊嚴，不應成為中共跨境鎮壓與威脅國人安全的幫兇。對於任何在地協力者配合中共違法滲透、破壞台灣民主之行為，政府各機關定會依法強力查辦，絕不寬貸。