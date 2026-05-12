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張又俠遭清洗 紐時：因反對習近拔擢張升民

中央社／ 台北12日電

紐約時報一篇分析中央軍委主席習近平與共軍關係的文章披露，今年初中央軍委副主席張又俠落馬的導火線是，習近平欲提拔軍委委員之一的張升民為軍委副主席，但遭到張又俠等人反對。張升民於去年10月被任命為軍委副主席，填補當時被查的何衛東的出缺。

紐約時報的報導「習近平是如何對解放軍領導層失去信任的」，長文分析習近平上台以來整治共軍的過程與因素。

當中提到，習近平在軍中打貪，主導調查的張升民權力日益擴大，然而張缺乏實際作戰經驗，卻一路晉陞。張升民任中央軍事委員會紀律檢查委員會書記、中央紀委副書記。

報導引述諮詢公司中國戰略集團總裁、前美國政府情報官員張克斯（Christopher K. Johnson）稱，最後的導火線是習近平欲提拔張升民出任中央軍委副主席。

報導說，張又俠在其副手劉振立上將的支持下，對這一提議表示反對。張克斯表示，張又俠認為，將一名紀委負責人置於如此要職，有損解放軍作為一支嚴肅的作戰力量的形象。

報導說，中國現代史上不乏將領高估自己與領導人博弈空間的案例，張又俠似乎有了同樣的誤判，張克斯說，「張又俠以為憑自己的資歷可以說這話，結果證明並非如此」。

今年年初，張又俠與劉振立遭到撤職，解放軍日報指控他們「嚴重破壞踐踏」了習近平為鞏固對軍隊控制權而建立的主席負責制。

報導說，習近平將任何不服從的苗頭都視為對其統治的政治威脅。分析人士認為，習逐漸相信，他親自挑選來推進軍隊現代化的指揮官已不再可靠，他們的忠誠與戰鬥力被貪腐和裙帶關係所侵蝕。

分析人士稱，這場動盪也暴露了習近平兩個目標，備戰能力與政治忠誠之間的緊張關係。最終，習近平罷免了一位具有實戰經驗、幫助重塑軍隊的將領，並用一名負責整肅的人取而代之，而此人現在跟習近平一道，是中央軍委僅存的兩名成員之一（指的就是張升民）。

國立政治大學教授寇健文表示，「習近平的統治時期已經慢慢走入後半段了」、「他的政治算計就有變化了，他會更加擔憂他自己圈子的親信。」

而美國前國防部官員唐安竹（Drew Thompson）則表示，「習近平陷入了『紅』與『專』之間的矛盾」。這裡的「紅」指的是對黨的忠誠。

張又俠 習近平 紐約時報

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