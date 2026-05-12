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川習會前抵達！日本經貿團體率30人赴陸考察 參訪機器人產業

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日本經貿團體「日中經濟協會」組織考察團，11日開啟為期5天的訪陸行程。（路透資料照）
日本經貿團體「日中經濟協會」組織考察團，11日開啟為期5天的訪陸行程。（路透資料照）

在日中關係惡化導致經濟交流受阻的背景下，日本經貿團體「日中經濟協會」組織考察團，11日開啟為期5天的訪陸行程，該組織希望透過增加小規模派遣來維持關係。

據共同社、日經中文網報導，日中經協透露，考察團由約30名製造商或商社等企業的人員組成，以「機器人產業動向」為主題，將在上海、杭州參觀機器人研發與應用第一線。

日中經濟協會的理事長佐佐木伸彥表示，中國的先進技術在1年內取得巨大進步。如何借鑑中國的競爭力已成為關鍵課題。

日中經協於1972年成立，為促進日中經濟關係健康發展、進一步加強兩國間相互理解，自成立以來，該協會每年都會組派訪陸代表團，並邀請中國政府及各界領袖訪問日本，與地方省市領導展開高級別交流。

日中經協以及日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所這3家團體的代表團，原來計劃1月訪陸，但由於日本首相高市早苗在國會作出的涉台答辯引起陸方不滿，訪陸計畫推後。日中經協還計畫最快7月向高科技產業發展迅速的安徽省合肥市等地，派遣最多約30人的代表團。

川習會 考察 日本

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