中稱參加世衛須按照一中 陸委會：不可能接受

針對中國大陸國台辦表示，台灣參加世界衛生大會須堅持體現一個中國原則的「九二共識」，陸委會今天說，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，絕不可能像香港一樣接受北京為中央政府，並在其允許和安排下參與國際組織。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，受中國打壓，台灣至今尚未收到正式邀請函。

中國大陸國台辦昨天以發言人陳斌華的名義表示，此前，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣以「中華台北」名義、觀察員身分參加世界衛生大會。這是在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。

陳斌華聲稱，民進黨政府堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。

對此，陸委會今天以書面回應表示，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，絕不可能像香港一樣接受北京為中央政府，並在其允許和安排下參與國際組織。

陸委會說，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共的打壓不會改變台灣走向世界並作出貢獻的決心。

世界衛生大會將於18日登場，衛福部長石崇良11日表示，雖然台灣至今尚未收到正式邀請函，但面對人口老化、新型傳染病及抗藥性等全球挑戰，台灣不應缺席且更要積極參與，因此他將率團赴日內瓦舉辦4場論壇，具體呈現Taiwan can help的重要角色。