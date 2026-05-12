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分析：法國歸還文物新法對私人無效 中國文物回歸仍難

世界日報／ 中國新聞組╱北京12日電
上三圖分別是豬首、馬首、猴首銅像（從左至右）；下三圖分別為虎首銅像、圓明園銅版畫、牛首銅像（從左至右）。（新華社）
上三圖分別是豬首、馬首、猴首銅像（從左至右）；下三圖分別為虎首銅像、圓明園銅版畫、牛首銅像（從左至右）。（新華社）

法國正式頒布歸還非法所獲文物的相關法律，中國網友紛期待圓明園等流失文物早日歸國，但真實情況可能會讓人失望；中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，也只是對法國國有機構和公共機構有法律效力，對私人的沒有效力，更不意味著法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸中國。

每日經濟新聞報導，根據法國現行法律，歸還相關文物需逐案立法處理，程序較為複雜；而最新草案擬建立一套制度性機制：允許在符合歸還條件的情況下，把相關文物從公共領域中「移出」，簡化歸還程序，屆時歸還事宜還可通過行政程序批准，無需逐案立法。

用法國文化部長佩加爾的話說，就是「為未來歸還工作提供明確框架並提高效率」。

法國既是文物大國，也是全球重要的文物交易中心，若全面啟動歸還機制，許多公私博物館將因此「傷筋動骨」。因此，法律草案設計「雙重保險」。在具體操作層面，草案設立了歸還條件和程序，例如，判定文物是否屬於「非法所得」，需提供確鑿證據或「嚴肅、精確且一致的跡象」加以證明；當一國正式提出歸還文物申請時，需與法國成立聯合科學委員會，共同評估是否滿足歸還條件等。法國政府每年還應向議會提交報告，介紹其收到的外國追索請求及其處理進展等。

此外，還要明確流失文物的原屬地、流失經過以及相關證據，而中國的古代文物往往缺少具體的檔案記錄，因此還要進行大量細緻研究。

因此，中國海外文物研究中心主任段勇表示，法案正式生效以後，也只是對法國國有機構和公共機構有法律效力，對私人的沒有效力，追回流失文物仍需大量研究。「現在海外公、私收藏的中國背景文物數量大、類型多、質量高。非法流失文物的流失渠道和經過十分複雜，既有劫掠也有巧取，還有用低價購買或者趁火打劫等，所以這就需要我們進行具體分析」。段勇進一步說，法案正式生效以後，也不意味法國收藏的中國流失文物就能夠自動回歸。

法國

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