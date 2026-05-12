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川習會前夕 人民日報重申談中國「紅線」

中央社／ 台北12日電

美國總統川普即將對中國進行國是訪問。中共黨媒人民日報今天刊登署名為「鐘聲」的撰文，表示台灣議題是中美間的紅線，中方一再強調這一紅線，是要讓美方了解原則底線，避免誤解誤判、防止衝突對抗。

人民日報今天在3版刊登署名「鐘聲」的文章，題為「以大歷史觀把握中美關係發展方向」。「鐘聲」是該報重要評論文章的常見署名之一，寓意「中國之聲」，是對外國發聲喊話表態的專欄，旨在向外傳達中共官方意圖。

文章說，以大歷史觀審視，中美合作對於全球格局的分量越來越重，國際社會比以往任何時候都更需要構建一個具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。

接著，文章強調，元首互動，既是穩定雙邊關係的戰略引領，也是堅守底線的坦誠對話。中國國家主席習近平主席多次與川普闡明中方在台灣議題上的原則立場。

文章聲稱，台灣議題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是中美關係的最大風險點。中方一再強調這條紅線，就是要讓美方清晰了解中方的原則底線，避免誤解誤判，防止衝突對抗。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣議題上所作承諾，以實際行動維護中美關係大局與世界和平穩定。

文章接著提到美中經濟關係，穩定健康的中美經貿關係，是提振市場信心、助推全球經濟企穩復甦的重要引擎。雙方應該多算大帳、多看長遠，讓經貿繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」，不斷打開新的合作空間，為兩國和世界的共同繁榮發展創造更多有利條件。

最後，文章指稱，盼以中美元首會晤為契機，中美兩國共同走出一條正確相處之道，相互成就，共同繁榮，惠及世界。

川普將於13日至15日訪問中國。外界預期，雙方談論的議題可能觸及貿易、美伊戰爭、台灣議題等。

川習會 中共 川普 習近平

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