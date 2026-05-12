川普將訪北京 張榮恭談兩岸議題：可能沒有前提嗎？

美國總統川普即將到訪北京，中國國民黨副主席張榮恭目前正在北京出席活動，他強調川普馬上要來北京訪問，「可能沒有前提嗎？」儘管大家會去分析美國的「一個中國政策」跟中共的「一個中國原則」有區別，當然還會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國」，這就是國際社會，也是因為有兩岸關係的存在。

張榮恭12日上午在北京出席兩岸媒體人峰會，致詞時說自己禁不住、沒有經過大會的同意，「想脫離我的政治身份，以媒體人來向各位分享我的幾點觀察」。他說自己在中央通訊社工作了21年6個月，在中央廣播電台工作了3年9個月，合起來超過25年。「我想我是夠資格的」。

他首先指出台灣跟大陸交流，台灣也跟世界各地交流，但是一個很微妙的現象，「只有在兩岸交流的時候，台灣特別是政界人士會提出一個要求，就是對等尊嚴」。他回顧1992年海基會跟海協會開始協商到現在，只要有協商的時候，有沒有不對等沒尊嚴過？「回想起來沒有過」。國共兩黨關係，從2005年連戰和平之旅兩黨正式和解到現在，兩黨對話有沒有不對等尊嚴過？「一次也沒有」。他還談論「避戰謀和」的途徑在哪裡？強調反對台獨，避戰；九二共識，謀和，如此就可以達到避戰謀和，台海就會有太平。

張榮恭也談兩岸交流目的。強調中山陵的三民主義順序是「民族、民生、民權」，民生最重要，「為什麼？追求民權主義，為的是民生，追求民族主義為的也是民生」。他強調，兩岸交流的目的就是為了民生。他也解讀鄭麗文在中山陵的談話，是「台灣視角，兩岸一家，中華民族共同體」，在洋山港的談話是，「大陸視角，兩岸交融，人類命運共同體」。

第五點，他指出要務實面對美國就鄭麗文訪陸的回應，樂見但是也呼籲兩岸雙方政府要沒有前提的對話。他反問，沒有前提是可能的嗎？1971年7月時任美國白宮國安顧問季辛吉秘密訪問北京，向中共總理周恩來提出了保證，「不支持兩個中國，不支持一中一台，不支持台灣獨立，有這個保證，中美關係的正常化才能夠如此」。

張榮恭說，同樣的川普馬上要來北京訪問，「可能沒有前提嗎？」儘管大家還會去分析美國的一個中國政策跟中共的一個中國原則有區別，沒有錯，當然還會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國，這就是現實，國際社會就是如此，那是因為有兩岸關係的存在」。因此，台灣自己處在兩岸關係的核心地帶，如果自己沒有面對一個中國的方法，怎麼能夠促進兩岸和平？這是台灣的政黨、政治人物必須要去嚴肅思考的。對於廣大的民眾，「我想對一個中國意義是可以更加寬鬆」，他並以黑頭髮、黃皮膚叫做「龍的傳人」為例解說。

旺旺集團副董事長周錫瑋對川普即將訪問大陸表示，「中國大陸的態度很簡單，你來你就有一個尊重跟公平，更重要你要言而有信，講的話不能亂講，而且講的話必須要尊重一個中國原則，這是很清楚的」。他判斷大陸的立場可能是「你不能一邊賣軍火，挑撥著台灣這群小政客天天跟大陸對抗，然後過來這邊又要求中國大陸能夠讓利給你，這是不可以的。」

周錫瑋也說，「美國的AI一定贏不了中國」，因為在AI這個產業裡面，所有的兩岸，台灣跟大陸的中國人，我們做的方方面面的努力，從晶片到軟體，到參與的人員做的研發到應用，「我們是全世界最積極的，方方面面是最成功的。」