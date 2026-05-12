快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

中央社／ 台北12日電

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠在紐約時報發表評論，表示中國社群媒體近期的一種流行說詞「美國斬殺線」，透露中國人危險自大的情緒，並指若中國民眾自大情緒高漲，一旦南海或台灣議題引發潛在危機，中國領導人若表現克制都會面臨更高的政治代價。

紐約時報中文網刊載一則由黃嚴忠撰寫的觀點評論文章「從『美國斬殺線』看中國人危險的自大情緒」。

斬殺線在電玩遊戲術語當中是指，角色血量跌至某一臨界值後便可被輕易擊殺。因此，「美國斬殺線」在中國語境中是指稱，數以百萬計的美國家庭正站在懸崖邊緣，一旦失業、患病或遭遇意外支出，便會轟然墜落。

文章說，這成為中國人描繪美國的主流隱喻，即一個深陷經濟衰敗、暴力犯罪和不可逆轉的衰落之中的美國。

不過，文章接著表示，這種看法是錯誤的，美國暴力犯罪率處於幾10年來的最低水平，並且仍擁有無可匹敵的地緣政治和金融實力，經濟依然充滿活力，比中國的經濟總量高出50%以上。

反而這種認知在一定程度上提供心理防衛機制，讓中國人消化自身面臨的問題。因為中國現正面臨著經濟放緩、房地產市場崩盤、高失業率以及瀰漫於社會的不確定感。

作者在文章中表示，他在今年春天於中國旅行時，到處聽得到「美國斬殺線」的敘事，也觀察到狹義的民族主義聲音比以往更為響亮，中共的宣傳也在推波助瀾，並且過去幾年中國政府還在推動清除學術界「錯誤的」西方思想框架，如司法獨立、三權分立等。

作者以自身的經歷回顧寫下，他成長於1980年代的中國，當時中國正實施對外開放，同時也懷著一種謙遜，渴望融入既有國際秩序。然而，如今中國的繁榮與強大遠超當年民眾敢於想像的，中國現在充滿自信，且傾向於按自己的規則行事。

文章表示，中國領導人似乎不再將美國在貿易和科技領域的施壓視為需要妥協應對的生存威脅，認為只要發揮中國的自身優勢，便能輕鬆化解。而隨著中國民眾自大情緒的高漲，一旦南海或台灣問題引發潛在危機，中國領導人若表現出任何克制，都將面臨更高的政治代價。

文章指出，去年的博弈論研究表明，即便是民族主義情緒的小幅上升，也會顯著提高中美雙方在對峙中採取更強硬立場的概率。

文章提到，這種趨勢並非不可逆轉，認為美國的對中政策應該重新聚焦於結合威懾與修復人文聯繫。簡單來說是，美國應放寬針對中國學生與學者的簽證及安全限制，擴大日漸萎縮的旅遊、學術與商業交流。

文章於最後提到，美國總統上一次訪問中國是在川普的首任任期，距今已近9年。而持續、清醒且堅定的對中接觸或許是扭轉中國認知偏差、重塑這一全球最重要雙邊關係的最佳途徑。

南海 紐約時報 中國人

延伸閱讀

各國對美中缺乏信任 川習會 「籠罩恐懼與希望」

川習會倒數／紐時：美伊戰爭削弱川談判地位 中媒：美成「跛腳巨人」

【專家之眼】美中戰略競爭下台灣的選擇

紐時：疑中國間諜欲收買美國會助理 開價31萬元換資訊

相關新聞

川普將訪北京 張榮恭談兩岸議題：可能沒有前提嗎？

美國總統川普即將到訪北京，中國國民黨副主席張榮恭目前正在北京出席活動，他強調川普馬上要來北京訪問，「可能沒有前提嗎？」儘管大家會去分析美國的「一個中國政策」跟中共的「一個中國原則」有區別，當然還會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國」，這就是國際社會，也是因為有兩岸關係的存在。

兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：當好台海和平守護者

第七屆兩岸媒體人峰會12日上午在北京登場，大陸國台辦副主任吳璽喊話要當好台海和平的守護者。她表示和平是兩岸同胞的共同追求，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，更是兩岸同胞的共同期盼，呼籲媒體「用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性。」

川習會將登場 港媒：中國高規格接待川普但不存幻想

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京會唔，這場「川普會」備受外界關注，有香港媒體認為，中方會高規格接待川普，但不存...

中國「網路長城」愈蓋愈高 VPN大掛點正走向數位鎖國？

在中國大陸工作已超過10年的賈斯丁，近期開啟VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路），打算利用台灣某券商的App買賣股票，卻發現網路連線時好時壞，「翻牆」變得很不順，讓他錯失不少投資機會。 有在中國大陸長期居留經驗的人都清楚，中國的「網路長城」時高時低，但像這次持續時間這麼長則是相當罕見……

通縮反轉…油價推升物價 陸CPI回升

大陸國家統計局昨天公布，四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之一點二，漲幅較上月擴大○點二個百分點，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之二點八，漲幅擴大二點三個百分點，主要原因是國際油價及大宗商品價格走高。

張榮恭見王滬寧 談交流談到「超時」

大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京會見前來出席兩岸中華文化峰會的國民黨副主席張榮恭等人。王滬寧表示，峰會彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。