兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：當好台海和平守護者

第七屆兩岸媒體人峰會12日上午在北京登場，大陸國台辦副主任吳璽喊話要當好台海和平的守護者。她表示和平是兩岸同胞的共同追求，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，更是兩岸同胞的共同期盼，呼籲媒體「用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性。」

吳璽致詞時指出，本屆峰會以AI時代兩岸媒體的選擇與合作為主題，展開交流研討，對推動兩岸媒體適應人工智慧時代的到來，主動應變求變，深化務實合作，持續增進兩岸同胞的相互理解了解，彙聚支持兩岸關係和平發展的民意，具有重要的意義。

她表示，鄭習會時中共總書記習近平的重要講話，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。兩岸媒體人要順應歷史大勢，把握民意方向，堅定信心決心，忠實履行時代風雲記錄者，社會共識塑造者，民族情感傳遞者的光榮使命。

吳璽提出四點意見。其中她在第二點提到要秉持客觀理性，當好台海和平的守護者。她表示，和平是兩岸同胞的共同追求，在當前嚴峻複雜的台海形勢下，更是兩岸同胞的共同期盼。「台獨分裂勢力不斷散布虛假信息，惡意言論，混淆視聽，誤導民眾，煽動反中抗中製造兩岸對立，嚴重破壞台海和平穩定」。她喊話兩岸媒體人要「堅持客觀真實，正本清源，傳播兩岸正確信息，用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性，引導兩岸同胞致力於維護台海和平穩定，堅守中華民族共同家園。」

此外吳璽還提到堅守民族立場，當好中華文化的傳播者；深化交流合作，當好兩岸媒體兩岸融合發展的推動者；勇擔歷史使命，當好民族復興的奮鬥者。

中共北京市委常委、宣傳部長孫軍民表示，我們將進一步深化兩岸文化交流，辦好電影演藝、視聽等論壇活動，用好潮玩文創等載體，增強青年一代情感聯結。她也提及，當前人工智慧迅猛發展，媒體生態傳播格局發生深刻變化，如何抓住AI時代發展機遇，有效應對風險挑戰，是兩岸媒體人面臨的共同課題。近年來，北京日報、北京廣播電視台、新京報等媒體深化人工智慧融合應用，升級反覆運算全媒體一體化採編的平台，在內容創新、形態融合、傳播增效做了一些有益實踐。希望兩岸媒體積極適應AI時代新的發展，在技術應用、內容生產等方面加強交流合作，推出更多數位化產品和服務，實現優勢互補，共同開創未來。