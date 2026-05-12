快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會將登場 港媒：中國高規格接待川普但不存幻想

中央社／ 記者張謙香港12日電
「川習會」即將登場。圖／歐新社
「川習會」即將登場。圖／歐新社

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京會唔，這場「川普會」備受外界關注，有香港媒體認為，中方會高規格接待川普，但不存幻想。此外，有大陸學者預期，美中在經貿議題上仍有機會取得實質進展。

明報今天刊文分析，9年前，中方給予川普「國事（是）訪問+」待遇，哪料他回美後隨即發動對中國貿易戰，這次中方也許仍給予他高規格禮遇，但已不存在不切實際的幻想。

文章表示，按照中方的定調，元首峰會就是平起平坐，「就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見」，維持鬥而不破。

另外，星島日報在報導中引述多位北京學者分析，這次「川習會」重在定調關係、穩預期、控風險，雙方在經貿合作上仍有機會取得實質進展，包括在重啟雙邊溝通機制、暫緩關稅升級、商品採購與市場准入、產業鏈穩定等方面達成階段性共識。

此外，雙方可能在人工智慧（AI）領域搭建風險管控框架。

報導引述中國社科院政治學研究所研究員房寧說，川普此次訪中對中美雙方均意義重大；在當前複雜的國際形勢下，中美互有現實訴求。

他說，美國已進入期中選舉週期，川普迫切希望與中國達成大額貿易合作定單；目前伊朗戰爭尚未平息，美方期待中國能對停戰促和發揮積極作用。

中方對美也有許多期待，包括盡快恢復波斯灣的平靜、暢通中東石油出口通道，對中國乃至全球經濟至關重要。

房寧並表示，中方期待川普政府在涉台議題上展現更明確的立場。但台灣議題高度敏感複雜，對美國而言並非行政當局單方面可以定調，國會參眾兩院在相關事務上也擁有重要話語權與影響力。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊認為，川普政府雖對中國立場強硬，但關稅壁壘與供應鏈重構，已讓美國企業、農戶和消費者承擔不少成本。

他說，中美若能搭建階段性穩定框架，有利於川普政府穩住國內經濟與政治預期。對中國而言，也能為高質量發展、科技自立自強，維繫海外市場、跨境投資與全球供應鏈穩定。

他分析，這次會晤中，經貿議題大概聚焦三方面：一是延續並制度化中美經貿磋商機制，防止關稅、出口管制、投資審查等舉措持續擴散；二是針對美方「301調查」、供應鏈規則、科技與金融限制等做法，中方或敦促美方停止加碼破壞現有穩定格局；三是雙方可拓展農產品、能源、金融、企業往來等務實合作。

此外，中美在AI領域都有建立風險管控機制的現實需求；AI關乎核安全、生物安全、網路安全、輿情治理及軍事危機穩定，高端AI技術擴散易引發跨國性風險，因此中美可先從低敏感、高風險領域切入，例如AI軍事誤用、AI與核指揮控制系統的邊界、模型失控風險評估等。

川習會 習近平 川普

延伸閱讀

川習會即將登場 白宮：美方會就伊朗議題施壓中國

川普將到訪 說變就變中國民眾期待不高

川普再訪北京 美聯社：難複製2017年高規格待遇

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

相關新聞

川習會將登場 港媒：中國高規格接待川普但不存幻想

美國總統川普與中國國家主席習近平即將在北京會唔，這場「川普會」備受外界關注，有香港媒體認為，中方會高規格接待川普，但不存...

中國「網路長城」愈蓋愈高 VPN大掛點正走向數位鎖國？

在中國大陸工作已超過10年的賈斯丁，近期開啟VPN（Virtual Private Network，虛擬私人網路），打算利用台灣某券商的App買賣股票，卻發現網路連線時好時壞，「翻牆」變得很不順，讓他錯失不少投資機會。 有在中國大陸長期居留經驗的人都清楚，中國的「網路長城」時高時低，但像這次持續時間這麼長則是相當罕見……

通縮反轉…油價推升物價 陸CPI回升

大陸國家統計局昨天公布，四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之一點二，漲幅較上月擴大○點二個百分點，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之二點八，漲幅擴大二點三個百分點，主要原因是國際油價及大宗商品價格走高。

張榮恭見王滬寧 談交流談到「超時」

大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京會見前來出席兩岸中華文化峰會的國民黨副主席張榮恭等人。王滬寧表示，峰會彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念。

陸天舟十號載送6.3噸物資 將執行宇宙任務12個月

大陸昨天在海南文昌航天發射場成功發射「天舟十號」貨運飛船，隨後與在軌運行的大陸太空站組合體成功交會對接。天舟十號此次攜帶近六點三噸補給物資，主要保障後續二批航天員乘組在軌工作與生活所需。隨船上行的實驗物資總重量約七六八公斤，後續將分批展開四十一項在軌科學實驗。

港媒：李尚福、魏鳳和 收賄上看45億元

大陸前國防部長魏鳳和及李尚福上周遭軍事法院頂格重判，破了中共對高級將領的量刑紀錄，折射出最高統帥（習近平）對他們的深惡痛絕。港媒並預估他兩人可能受賄人民幣二億至十億元（約台幣九億至四十五億元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。