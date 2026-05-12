港媒：李尚福、魏鳳和 收賄上看45億元

大陸前國防部長魏鳳和及李尚福上周遭軍事法院頂格重判，破了中共對高級將領的量刑紀錄，折射出最高統帥（習近平）對他們的深惡痛絕。港媒並預估他兩人可能受賄人民幣二億至十億元（約台幣九億至四十五億元）。

大陸軍事法院五月七日一審宣判兩人以受賄罪（李尚福多了個行賄罪）判處死刑，緩期二年執行，死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

明報「中國透視」專欄指出，魏鳳和、李尚福的判決打破解放軍反腐風暴對高級將領的量刑紀錄，轟動海內外。此前獲刑最重的兩名軍委領導是中央軍委原副主席郭伯雄與中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝，兩人皆因貪腐先後在二○一六年和二○一九年被判處無期徒刑。

文章稱，解軍總後勤部前副部長谷俊山被視為「軍中巨貪」，五罪（貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、行賄罪、濫用職權罪）並罰，二○一五年被判死緩，減為無期徒刑後，可以減刑，不用像魏、李把牢底坐穿。

郭伯雄、房峰輝、谷俊山屬於前朝人馬，「新時代」（指習近平上任後）獲重用的魏鳳和、李尚福被頂級重判，折射出軍隊統帥對兩人的深惡痛絕，並且殺雞儆猴，震懾軍隊腐敗分子。

明報指出，按落馬順序，接下來受審的軍委領導將是原軍委政治工作部主任苗華、原軍委副主席何衛東，然後是軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。他們的刑期相信是無期徒刑或以上的重判。

報導指，中共軍方貪腐案都在軍事法院判決，不對外公開細節，不公布貪腐數目。魏鳳和、李尚福究竟貪了多少錢？現代中國刑法體系強調「保留死刑，但嚴格控制和慎重適用」。中共十八大以來，被處死的官員受賄金額都超過人民幣十億元，如中國華融原董事長賴小民貪腐超過三十億元，華融國際原總經理白天輝受賄近十八億元。

根據過去案例，判處「死緩＋終身監禁」受賄金額通常在人民幣二億元至十億元之間，魏、李受賄金額相信也在此區間。