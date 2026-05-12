陸天舟十號載送6.3噸物資 將執行宇宙任務12個月

大陸昨天在海南文昌航天發射場成功發射「天舟十號」貨運飛船，隨後與在軌運行的大陸太空站組合體成功交會對接。天舟十號此次攜帶近六點三噸補給物資，主要保障後續二批航天員乘組在軌工作與生活所需。隨船上行的實驗物資總重量約七六八公斤，後續將分批展開四十一項在軌科學實驗。

新華社報導，昨天上午八時十四分，搭載天舟十號的長征七號遙十一運載火箭點火升空，約十分鐘後，天舟十號與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板也順利展開，發射任務完成。

大陸載人航天工程辦公室表示，天舟十號太空船裝載一套艙外航天服，以及太空人在軌生活消耗品、推進劑、應用實驗與試驗裝置等物資。天舟十號是目前全球現役貨物運輸能力較大的貨運太空船之一。此次任務主要用於保障後續二批航天員乘組在軌工作與生活所需。

據央視報導，此次隨天舟十號上行的實驗物資包括實驗載荷、實驗單元及樣品、實驗耗材等共六十七件。這批物資送抵太空站後，將分批展開空間生命科學與生物技術、微重力物理科學、空間應用新技術、空間天文與地球科學等領域實驗。

報導稱，相關實驗包括太空胚胎發育研究、柔性封裝單晶矽太陽電池在軌空間環境實驗，以及由香港科技大學牽頭研製的輕小型高解析度溫室氣體點源協同探測儀，用於監測二氧化碳和甲烷濃度。

此外，天舟十號此次在軌停靠時間將延至十二個月，較過去貨運飛船停靠九至十個月更長，可為太空站提供更長時間的物資保障與推進劑補充服務。

此次發射另一亮點，是長征七號火箭搭載「扁鵲」故障診斷處理系統。中國航天科技集團工作人員趙永志表示，「扁鵲」系統主要具備故障診斷、彈道重規畫和制導姿控重構三項功能，可在飛行中主動診斷發動機故障，線上診斷時間約為數百毫秒。