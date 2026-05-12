張榮恭見王滬寧 談交流談到「超時」

大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京會見前來出席兩岸中華文化峰會的國民黨副主席張榮恭等人。王滬寧表示，峰會彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念。

王滬寧昨天上午在北京人民大會堂新疆廳會見張榮恭時表示，本屆峰會以中華文化為榮，以交流合作為願，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸同胞做中華文化守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當。新華社的報導指，王滬寧還提到要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂、「去中國化」，堅定守護中華民族共同家園。

張榮恭則就兩岸關係和平發展、促進兩岸文化交流提出三點看法，強調以中華文化為基礎、以法律體制為規範、以共同記憶為媒介。國民黨發布新聞稿指出，張榮恭表示，兩岸關係歷經起伏，證明民族認同與政治互信是和平與發展的根本性保證，捨此，別無他途。而中華優秀傳統文化正在並且將在兩岸和平的道路上作為引路的明燈。

張榮恭強調，兩岸雙方的法律和體制，都用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實；只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。

據了解，這場會見發言踴躍，大幅超出原訂時間。

而稍後在北京飯店開幕的峰會上，大陸國台辦主任宋濤也提及，文化是一個民族的靈魂，是兩岸同胞血脈中割捨不斷的根脈，也是聯絡兩岸同胞最堅韌的精神紐帶。

出席的中共政治局委員、北京市委書記尹力指出，近年來北京台灣文化交流正在加強，未來願與台灣同胞一道深入開展文化交流。除了持續辦好既有的文化交流活動外，他還強調要推動「文化創新合作」，不斷引進、加強一些新的技術應用，共同探索互聯網文化、娛樂、智慧文創、數位博覽等新模式，「推動旅遊影視等文化產業的合作」。

前行政院長、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄則提出了兩點觀察，喊話從交流中建立信任，往來中縮短距離，逐步形成面對未來問題的共同思考，加強兩岸共同發揚中華文化的價值。