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油價推升物價 陸CPI回升反轉通縮

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
受國際油價波動及假期出行需求增加影響，大陸四月ＣＰＩ年增百分之一點二。圖為大陸某賣場的架上商品。新華社
受國際油價波動及假期出行需求增加影響，大陸四月ＣＰＩ年增百分之一點二。圖為大陸某賣場的架上商品。新華社

大陸國家統計局昨天公布，四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之一點二，漲幅較上月擴大○點二個百分點，工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）年增百分之二點八，漲幅擴大二點三個百分點，主要原因是國際油價及大宗商品價格走高。

回到通膨軌道？ 民眾存疑

華爾街日報認為，隨著中東戰爭不斷推高能源成本，四月ＰＰＩ漲幅接近四年高點，顯示大陸長期通縮後已出現反轉態勢，ＣＰＩ漲幅也有所加快，但在內需疲軟和對產能過剩感到擔憂的背景下，人們對大陸經濟能否實現真正的通膨依然存疑。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，四月受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，ＣＰＩ保持溫和回升；受國際大宗商品價格快速上漲、國內部分行業需求增加、市場競爭秩序不斷優化等因素影響，ＰＰＩ漲幅比三月擴大。

展望下階段物價走勢，民生銀行首席經濟學家溫彬認為，隨著穩就業、擴內需、促增收等各項措施將支撐ＣＰＩ溫和上行，居民消費意願和能力逐步修復，會帶動服務與商品價格上漲。

陸５月物價 恐進一步上升

ＰＰＩ方面，東方金誠研究發展部執行總監馮琳認為，美伊衝突前景仍面臨較大不確定性，布油現貨價仍在高位波動，高油價對國內ＰＰＩ的推升作用還將有所體現，五月ＰＰＩ年漲幅將加速至百分之三點五左右。

從月增幅來看，四月ＣＰＩ由上月下降百分之○點七轉為上漲百分之○點三，主要受能源和出行服務價格上漲影響。受國際原油價格波動影響，四月大陸國內能源價格上漲百分之五點七，漲幅比三月擴大○點九個百分點，其中汽油價格上漲百分之十二點六。

服務價格也由三月下降百分之一點一轉為四月上漲百分之○點五。受清明節、「五一」假期及部分地區春假影響，出行服務需求明顯增加，機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲百分之二十九點二、百分之八點六、百分之四點五和百分之三點九。

ＰＰＩ方面，四月ＰＰＩ月增百分之一點七，漲幅比三月擴大○點七個百分點。董莉娟指出，ＰＰＩ月增幅擴大主要有三項原因，包括國際原油價格上行帶動大陸國內石油相關行業價格上漲；國內部分行業需求增加帶動價格上行；以及國內市場競爭秩序不斷優化，相關行業價格上漲或降幅收窄。從年增幅來看，四月ＰＰＩ年增百分之二點八，漲幅比上月擴大二點三個百分點。

油價 通膨 華爾街日報

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