區桂芝對中媒談對美軍購 陸委會：校方應妥適處理

北一女教師區桂芝日前受中國媒體訪問時表示反對對美軍購，並聲稱台灣人若承認是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」等語。陸委會今天回應，北一女去年曾公告禁止教職員工接受中共所屬媒體採訪，應妥適處理區桂芝再度配合中共宣傳的行為。

區桂芝日前接受中國官媒央視旗下新媒體「日月譚天」節目訪問。她反對對美軍購，聲稱「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。

陸委會今天以書面回應，央視旗下「日月譚天」頻道經常發表對台統戰及軍事威脅言論，是道道地地的中共喉舌機關。北一女去年曾公告禁止教職員工接受中共所屬媒體採訪，應該妥適處理區桂芝再度配合中共宣傳的行為。

立法院8日三讀攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。總統府今天發布總統令，公布特別條例。