香港反送中後 港府致力推動中國敘事「愛國教育」

近兩三年來，香港當局致力推動中國敘事的「愛國教育」，並以年輕人為重點。各方相信，這與大批年輕人於2019年參與「反送中」運動有關；實施愛國教育，就是讓他們了解中國國情和發展，從而強化「愛國愛港」情懷。

港府加強愛國教育的最新做法，是推動香港青年重走中共「長征」之路。

港府宣布，「傳承長征精神、賡續紅色血脈—港澳青年重走長征路」系列交流活動今天在中國江西省瑞金市啟動，政務司長陳國基親赴當地主持啟動儀式並致辭。

陳國基說，到目前為止，港府已經批出超過40個「長征勝利九十週年」相關主題的交流項目，提供超過2000個名額，讓香港青年走進相關省分「學習歷史，傳承長征精神」。

港府此舉的目的，是要加強青年對中國歷史和發展的認識，培養他們的民族自豪感和主人翁意識，厚植家國情懷。

2019年香港爆發「反送中」運動，抗議港府修訂遣犯條例，當時有數以十萬計青年參加，成為香港歷來最大規模的政治示威活動。

運動結束後，港府一方面訂定「港區國安法」，從法律層面維護國家安全，另一方面則從教育著手，廣泛推動愛國教育，以強化港人尤其是年輕人的「愛國情懷」，以防範再有類似「反送中」的激烈運動發生。

2023年底，在中國全國人大常委會通過愛國主義教育法後，香港行政長官李家超就表示要強化愛國主義教育；他在立法會發表上任以來第2份施政報告時，重點提及推廣「愛國主義」和「中華文化」，聲稱這符合「愛國愛港」的價值觀，也與「一國兩制」方針相適應。

李家超當時說，由政務司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」將會擴大職能，新增涵蓋愛國主義教育，又會成立「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育，與「中華人民共和國愛國主義教育法」內容對接。

到了2024年，港府成立了「愛國主義教育工作小組」，由港區中國全國人大常委李慧琼擔任小組組長；小組負責提議舉辦各種愛國主義教育活動，包括針對教師和學生而舉行的比賽、交流、工作坊等活動，以提升師生對國家文化和發展的欣賞。

近兩年來，港府按部就班推動各種愛國教育活動，教育官員去年底曾說，香港與中國大陸於2023年初恢復全面通關之後，截至去年10月已有20多萬名學生到大陸考察及交流。

「反送中」結束後，港府於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科教學更規定各校安排高中生至少有前往大陸考察1次的機會，讓學生了解中國國情和發展，提升「國民身分認同」。

相關官員還表示，為配合政策方向，香港教育局與中國大陸方面緊密合作，在公民科大陸考察及學生大陸交流計畫中，2025至26學年度就推廣「建國歷史體驗研學新路線」，行程包括參觀上海中共一大會址、重慶抗戰遺址博物館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館等地。