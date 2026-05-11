大陸不同意台灣參加WHA 國台辦：「以衛謀獨」的失敗

大陸外交部11日表示大陸方面不同意台灣參加世衛大會，而大陸國台辦隨後強調，這是「以衛謀獨」的失敗，再次證明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動。民進黨當局不承認「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。

大陸國台辦發言人陳斌華今日傍晚評論台灣再度無法參加世衛大會時指出，這一局面完全是民進黨當局造成的，是其在台灣地區參與今年世衛大會問題上進行政治操弄、是「以衛謀獨」的失敗，再次證明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動。

他強調大陸對「中國台灣地區」參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。此前，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以「中華台北」名義、觀察員身份參加世界衛生大會。這是在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。

他說，民進黨當局的欺騙行為、挑釁行徑必將遭到兩岸同胞和國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。

他最後說，台灣是中國的台灣，台灣同胞是我們的親人、家人。我們始終關心台灣同胞的健康福祉，「對台灣地區參與全球衛生事業作出了妥善安排」。

陳斌華表示，堅持一個中國原則是國際社會大義所在、大勢所趨，民進黨當局不放棄「台獨」分裂主張，不改變敵意對抗思維，一味搞政治操弄，一心想「倚外謀獨」，只會在國際社會四處碰壁。

稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆11日表示大陸方面不同意台灣參加世衛大會，理由是為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性。