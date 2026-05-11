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WHA將開幕 陸外交部：不同意台灣參加今年世衛大會
第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，台灣迄今未收到與會邀請。大陸外交部發言人郭嘉昆今（11）日表示，為維護一個中國原則，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。他並表示，任何打「台灣牌」搞政治操弄的圖謀，都注定以失敗告終。
據央視新聞報導，郭嘉昆11日主持大陸外交部例行記者會。有記者提問，第79屆世界衛生大會即將開幕，台灣方面迄今沒有收到與會邀請，中方對此有何評論。
郭嘉昆表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。在台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫且明確的，即必須按照一個中國原則處理。
郭嘉昆稱，為維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣參加今年世衛大會。
郭嘉昆並稱，任何違背一個中國原則、打「台灣牌」搞政治操弄的圖謀，都注定以失敗告終。
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