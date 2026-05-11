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兩岸中華文化峰會 北京市委書記：推動旅遊影視等文化產業的合作

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共政治局委員、北京市委書記尹力11日強調，面向未來，我們願與台灣同胞一道深入開展文化交流，傳承弘揚中華文化。（記者廖士鋒／攝影）
中共政治局委員、北京市委書記尹力11日強調，面向未來，我們願與台灣同胞一道深入開展文化交流，傳承弘揚中華文化。（記者廖士鋒／攝影）

第三屆海峽兩岸中華文化峰會11日上午在北京飯店舉行開幕式，中共方面由政治局委員兼北京市委書記尹力、國台辦主任宋濤等官員出席。尹力致詞時強調，近年來，北京台灣文化交流正在加強，未來要讓兩岸各界人士常來常往、推動旅遊影視等文化產業的合作。

尹力致詞時說，中共總書記習近平高度重視傳承和弘揚中華傳統文化。近年來，北京台灣文化交流正在加強，面向未來，我們願與台灣同胞一道深入開展文化交流，傳承弘揚中華文化。一是賡續傳統文化根脈，共促兩岸民心相通，持續辦好在北京的文化峰會，在高雄的北京特色周，加強兩岸文博的展覽，文史檔案、文物保護，非遺傳承以及演唱會演出等各方面的交流與合作，讓兩岸在弘揚中華文化中激發情感的共鳴，讓兩岸各界人士常來常往。

二是推動文化創新合作，共享融合發展的成果，發揮兩地各自的優勢，用好各類平台和活動，不斷引進、加強一些新的技術，如人工智慧、虛擬實境、超高清的應用。北京和島內（指台灣）在這方面都有著一些優勢，我們共同的探索互聯網文化、娛樂、智慧文創、數位博覽等一些新的模式，「推動旅遊影視等文化產業的合作」，豐富兩岸民眾的精神文化生活。三是促進中華文化傳播，共促民族復興的盛舉。挖掘中華文化的時代價值，提升兩岸媒體人峰會等國際傳播力，推動中華文化走向世界，為兩岸攜手推進祖國的統一大業注入強大的精神動力。

擔任主持人的宋濤則指出，文化是一個民族的靈魂，是兩岸同胞血脈中割捨不斷的根脈，也是聯絡兩岸同胞最堅韌的精神紐帶。他表示4月10日鄭習會時，中共總書記習近平強調，兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣、骨氣、底氣，為深化兩岸文化交流指明方向。今天我們在這裡舉辦海峽兩岸中華文化峰會，是落實習近平重要講話精神的生動實踐。

最後宋濤還提到堅決反對台獨分裂和外力干涉，守護中華民族家園。

參加活動的大陸官員眾多，其中包含文旅部港澳台辦副主任、海旅會秘書長孔倫，不過他相當低調，對兩岸旅遊議題婉拒受訪。

此次峰會還有中國國民黨副主席張榮恭、前行政院長、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄等台灣政要出席。

北京 宋濤 中共

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