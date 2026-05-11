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港澳青年重走長征路 香港政務司長親赴主持儀式

中央社／ 香港11日電

在「反送中」運動結束後，香港當局在北京方面的支持下，大力加強推動愛國及歷史教育，最新一項活動是香港與澳門青年重走中共長征路，香港政務司司長陳國基甚至遠赴江西省瑞金市主持啟動儀式。

港府公布，陳國基今天在瑞金出席「傳承長征精神、賡續紅色血脈」—港澳青年重走長征路系列交流活動啟動儀式並致辭。

據公布，中華全國青年聯合會主席徐曉、江西副省長張瑩、澳門文化司司長柯嵐、國務院港澳事務辦公室四局局長陳偉也出席了儀式。

陳國基致辭說，港府著力加強青年對國家歷史和發展的認識，培養他們的民族自豪感和主人翁意識，厚植家國情懷。

他說，到目前為止，港府已經批出超過40個「長征勝利九十週年」相關主題的交流項目，提供超過2000個名額，讓香港青年走進相關省份，學習歷史，傳承長征精神。

根據網上資料，長征發生於1934至1936年間，是共軍等躲避被圍剿而進行的戰略轉移，他們從瑞金出發，最終抵達陝北根據地，而今年正值長征90週年。

港府在公布中沒有說明參與這項活動的香港青年人數。此外，這次港方由政務司長親赴主持啟動儀式，澳門方面則派遣位階較低的文化司長參加，似乎有點失衡，間接凸顯了陳國基的位階。

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