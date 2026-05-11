陸前防長李尚福、魏鳳和遭判死刑 到底是貪了多少？

大陸前國防部長魏鳳和及李尚福，5月7日同時遭官宣判處死刑，緩期二年執行，死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。這樣的判決結果究竟反映兩人貪了多少？香港明報指出，根據大陸過去的案例，判處「死緩＋終身監禁」受賄金額通常在人民幣2億元至10億元之間。

明報《中國透視》專欄指出，魏鳳和、李尚福的判決打破解放軍反腐風暴對高級將領的量刑紀錄，轟動海內外。此前獲刑最重的兩名軍委領導是中央軍委原副主席郭伯雄與中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝，兩人皆因貪腐先後在2016年和2019年被判處無期徒刑。

文章稱，解軍總後勤部前副部長谷俊山被視為「軍中巨貪」，5罪（貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、行賄罪、濫用職權罪）並罰，2015年被判死緩，減為無期徒刑後，可以減刑，不用像魏李把牢底坐穿。

郭伯雄、房峰輝、谷俊山屬於前朝人馬，「新時代」（指習近平上任後）獲重用的魏鳳和、李尚福被頂級重判，折射出軍隊統帥對兩人的深惡痛絕，並且殺雞儆猴，震懾軍隊腐敗分子。

明報指出，按落馬順序，接下來受審的軍委領導將是原軍委政治工作部主任苗華、原軍委副主席何衛東，然後是軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立。他們的刑期相信是無期徒刑或以上的重判。

李尚福擔任國防部長5個多月就被調查，魏鳳和也於21天後被審查。從同時被查、同時被公布罪狀、同時被判刑，可以判斷兩人是同黨，涉及火箭軍、裝備系統腐敗案。2024年6月，大陸官方公布兩人罪狀，李尚福比魏鳳和還多行賄的罪名。當時張又俠、苗華還在台上，他行賄的對象可能就是魏鳳和。

明報表示，中共軍方貪腐案都在軍事法院判決，不對外公開細節，不公布貪腐數目。魏鳳和、李尚福究竟貪了多少錢？現代中國刑法體系強調「保留死刑，但嚴格控制和慎重適用」。中共十八大以來，被處死的官員受賄金額都超過人民幣10億元，如中國華融原董事長賴小民貪腐超過30億元，華融國際原總經理白天輝受賄近18億元。

文章稱，魏李判刑當天，安徽省政協原副主席周喜安也因受賄人民幣1.34億元，被判死緩。根據過去案例，判處「死緩＋終身監禁」受賄金額通常在人民幣2億元至10億元之間，如中信銀行原行長孫德順受賄9.795億元，陝西前省委書記趙正永受賄7.17億元，國家體育總局原局長茍仲文受賄2.36億元，遼寧公安廳原廳長李文喜受賄5.46億元。魏李受賄金額相信也在此區間。