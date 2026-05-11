快訊

賴瑞隆領先柯志恩16% 比陳其邁還強不是假民調？

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

聽新聞
0:00 / 0:00

王滬寧見兩岸文化媒體峰會代表 談中華民族共同家園

中央社／ 北京11日電

中國全國政協主席王滬寧今天在北京接見中國國民黨副主席張榮恭等到北京參加兩岸文化、媒體峰會的代表。他表示，峰會是要彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心。張榮恭則強調，兩岸的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係。

中國大陸於11日與12日分別召開「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，峰會開幕前，王滬寧在人民大會堂會見參會代表。台灣方面出席會見的有張榮恭、兩岸企業峰會秘書長尹啟銘、台北故宮前院長馮明珠、資深導演朱延平、藝人伊能靜等。

大陸方面出席會見的有國台辦主任宋濤、副主任趙世通、新聞局長陳斌華、港澳局局長張晗、中共北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰等。

今天會見開放媒體報導的部分，王滬寧致詞表示，本屆峰會聚焦血脈相連，文化相通的主題，要彰顯兩岸民眾「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」，彰顯兩岸民眾做中華文化的守護者、傳承者，弘揚者的使命擔當，彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心、決心。

他說，中共總書記習近平4月10日接見中國國民黨主席鄭麗文時發表了重要講話，這次峰會就是貫徹習近平講話精神的重要行動。

張榮恭致詞時就繼續推動兩岸和平共同發展提出3點看法。第一，以中華文化為基礎，「從民族意義來說，兩岸人民都是中國人，是一家人」。

第二，要以法律體制為規範。他表示，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，這是非常清楚的現實」。所以只要把這個現實用起來，那麼兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。

第三則是要有抗戰等共同記憶為媒介。

海峽兩岸中華文化峰會自2024年舉行，去年也是由王滬寧在峰會開幕前接見台灣的參會代表。

王滬寧 張榮恭 國台辦

延伸閱讀

CNN專訪 鄭麗文拋打造東亞「和平繁榮之鏈」

羅文嘉指陸「民族團結進步促進法」 隱含對台「三戰」

陸研人才斷層／知中者萎縮 台正失去對陸解析力

川習會本周登場 貝森特、何立峰13日先磋商

相關新聞

陸前防長李尚福、魏鳳和遭判死刑 到底是貪了多少？

大陸前國防部長魏鳳和及李尚福，5月7日同時遭官宣判處死刑，緩期二年執行，死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。這樣的判決結果究竟反映兩人貪了多少？香港明報指出，根據大陸過去的案例，判處「死緩＋終身監禁」受賄金額通常在人民幣2億元至10億元之間。

川習會前 王滬寧會張榮恭：兩岸同胞堅守「國土不可分」信念

大陸官方11日上午正式宣布美國總統川普將於13日訪問大陸三天，與此同時，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧也在人民大會堂與中國國民黨副主席張榮恭會見。王滬寧強調，本次兩岸中華文化峰會要彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心決心。

俄駐陸使館不朽軍團遊行 引反彈

俄烏戰爭持續逾四年，為配合紀念「偉大衛國戰爭」勝利日大型閱兵活動，俄羅斯宣布八至九日停火。俄羅斯駐中國大使館九日也舉行「不朽軍團」紀念遊行，俄羅斯駐陸大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、白俄羅斯駐陸大使切爾維亞科夫（Aleksandr Chervyakov），及保加利亞駐陸大使特霍夫（Andrey Tehov）均出席活動。

731爭議 日女團XG香港演唱會改期

日本女子音樂團體「XG」原定七月卅一日在香港舉辦的演唱會，因遭指日期令人聯想到侵華日軍七三一部隊，引發中國大陸網友炮轟，被迫將演唱會改至八月二日舉行。

中泰陸軍聯訓 著眼山地叢林反恐

中國大陸將於本月中下旬與泰國舉行「突擊—二○二六」陸軍聯合訓練。大陸國防部表示，此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方將進行戰場救護、無人裝備操作及實彈射擊等訓練，旨在提升兩國聯合反恐行動能力，並深化雙方軍事合作。

傳八旗總編輯富察即將出獄 海基會這樣說

八旗文化總編輯富察（李延賀）2025年前往上海時，遭中共依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年。據傳富察將在5月出獄，但因仍有一年附加刑，恐無法直接返台。對此，海基會表示，將持續關注該案，期待富察可以早日獲釋返台；陸委會則表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。