王滬寧見兩岸文化媒體峰會代表 談中華民族共同家園

中國全國政協主席王滬寧今天在北京接見中國國民黨副主席張榮恭等到北京參加兩岸文化、媒體峰會的代表。他表示，峰會是要彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心。張榮恭則強調，兩岸的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係。

中國大陸於11日與12日分別召開「第三屆海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，峰會開幕前，王滬寧在人民大會堂會見參會代表。台灣方面出席會見的有張榮恭、兩岸企業峰會秘書長尹啟銘、台北故宮前院長馮明珠、資深導演朱延平、藝人伊能靜等。

大陸方面出席會見的有國台辦主任宋濤、副主任趙世通、新聞局長陳斌華、港澳局局長張晗、中共北京市委書記尹力、北京市台辦主任霍光峰等。

今天會見開放媒體報導的部分，王滬寧致詞表示，本屆峰會聚焦血脈相連，文化相通的主題，要彰顯兩岸民眾「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」，彰顯兩岸民眾做中華文化的守護者、傳承者，弘揚者的使命擔當，彰顯兩岸民眾建設中華民族共同家園的信心、決心。

他說，中共總書記習近平4月10日接見中國國民黨主席鄭麗文時發表了重要講話，這次峰會就是貫徹習近平講話精神的重要行動。

張榮恭致詞時就繼續推動兩岸和平共同發展提出3點看法。第一，以中華文化為基礎，「從民族意義來說，兩岸人民都是中國人，是一家人」。

第二，要以法律體制為規範。他表示，「實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係，這是非常清楚的現實」。所以只要把這個現實用起來，那麼兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。

第三則是要有抗戰等共同記憶為媒介。

海峽兩岸中華文化峰會自2024年舉行，去年也是由王滬寧在峰會開幕前接見台灣的參會代表。