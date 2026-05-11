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川習會前 王滬寧會張榮恭：兩岸同胞堅守「國土不可分」信念

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
國民黨副主席張榮恭（左）11日會見中共政治局常委王滬寧（右）。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨副主席張榮恭（左）11日會見中共政治局常委王滬寧（右）。（記者廖士鋒／攝影）

大陸官方11日上午正式宣布美國總統川普將於13日訪問大陸三天，與此同時，中共政治局常委、大陸政協主席王滬寧也在人民大會堂與中國國民黨副主席張榮恭會見。王滬寧強調，本次兩岸中華文化峰會要彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心決心。

海峽兩岸中華文化峰會開幕式11日舉行，張榮恭與王滬寧今日稍早在人民大會堂的新疆廳會見。中共方面出席官員還有政治局委員兼北京市委書記尹力、國台主任宋濤、國台辦副主任趙世通等；台灣方面則有兩岸企業峰會秘書長尹啟銘、中華文化經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟、故宮博物院前院長馮明珠、資深導演朱延平、藝人伊能靜等。

開場白時，王滬寧指出，4月10日中共總書記習近平在會見中國國民黨主席鄭麗文時發表了重要講話，提出了堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，「為兩岸關係指明了方向，激勵全體中華兒女攜手推進祖國統一大業、民族復興偉業」。舉辦第三屆海峽兩岸文化中華文化峰會是貫徹落實習近平重要講話精神，響應兩岸同胞共同心聲的實際行動。

他說，本屆峰會聚焦血脈相連，文化相通主題，堅持以中華文化為榮，以交流合作為願，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸同胞堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念，彰顯兩岸同胞做中華文化之守護者、傳承者、弘揚者的使命擔當，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心決心。

而張榮恭則提到，4月10號習近平總書記和鄭麗文主席的會面對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目。國共兩黨領導人的對話和成果非常值得兩岸各界的支持和肯定。

他提出三點強調：

一、以中華文化為基礎，兩岸人民同為炎黃子孫，同屬中華民族都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。所以從民族意義來說，兩岸人民都是中國人，是一家人。基於這樣的認知實踐習總書記對鄭主席講的「有話好好說，有事多商量」才有務實基礎。

二、要以法律體制為規範，實際上兩岸雙方的法律和體制都是用一個中國架構定位兩岸關係不是國與國關係，只要把這個現實用起來，那兩岸雙方協商機制動起來，才會有政治基礎。

第三要以共同記憶為媒介，我們大家都度過了去年，2025年是台灣人民乙未抗日戰爭的130周年，是中華民族抗戰勝利的80周年，是台灣光復的80周年。如果僅僅從兩岸關係來說，2025是連戰先生和平之旅的20周年，是兩岸雙方領導人首次會面的10周年，這都是我們的共同記憶，發揮了共同的記憶。那麼兩岸人民的和諧相處更會有感情基礎。今年2026年是民族偉人也是中國國民黨的創始者孫中山先生誕辰160周年。

話音至此，現場媒體已被清場。

川習會 王滬寧 張榮恭

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