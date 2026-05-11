港媒：魏鳳和李尚福不得減刑 反映共軍統帥深惡痛絕

兩任前中國國防部長魏鳳和、李尚福因為貪腐，上週同時被判死緩，終身監禁後不得減刑。有媒體分析，兩人不得減刑，反映出共軍統帥對他們深惡痛絕。此外，分析指兩人的貪腐金額在人民幣2至10億之間。

魏、李兩人上週被判死刑，緩刑兩年執行，但終身監禁，不得減刑、假釋。

明報今天刊文分析，這一判決打破了解放軍反腐風暴對高級將領的量刑紀錄，此前獲刑最重的兩名軍委領導是中央軍委前副主席郭伯雄與中央軍委聯合參謀部前參謀長房峰輝，因貪腐先後在2016年和2019年被判處無期徒刑。

文章指出，解軍總後勤部前副部長谷俊山被視為「軍中巨貪」，貪污罪及挪用公款罪等5罪並罰，2015年也是被判死緩，但減為無期徒刑後，可以減刑，不像魏、李不得減刑。

文章認為，郭伯雄、房峰輝、谷俊山屬於前朝人馬，新時代獲重用的魏鳳和、李尚福被「頂級重判」，折射出軍隊統帥對兩人的深惡痛絕，並且殺雞儆猴，震懾軍隊腐敗分子。

文章同時表示，按照落馬順序，接下來受審的軍委領導將是前軍委政治工作部主任苗華、前軍委副主席何衛東，然後是軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立；他們的刑期已經寫在牆上，相信是無期徒刑或以上的重判。

對於魏、李兩人貪腐數目，文章表示，共軍貪腐案都在軍事法院判決，不對外公開細節，不公布貪腐數目，但中共18大以來，被處死的官員受賄金額都超過10億元，比如中國華融前董事長賴小民貪腐超過30億元，華融國際前總經理白天輝受賄近18億元。

文章表示，魏、李判刑當天，安徽省政協前副主席周喜安也因受賄1.34億元被判死緩；根據過去的案例，判處「死緩加終身監禁」受賄金額通常在2億至10億元之間，相信魏、李受賄金額也在此區間。