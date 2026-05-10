何立峰12日將率團 赴韓國與美方舉行經貿磋商

大陸商務部10日晚間22時23分突然發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

預計何立峰此行應是為即將到來的川習會，針對雙方關切的經貿議題展開最後階段磋商。不過大陸商務部在新聞稿中並未具體提及，何立峰將與美方何人進行磋商。

4月30日晚，何立峰曾與美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾舉行視訊通話。新華社當時報導，雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流。

報導稱，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、管控分歧、加強合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。