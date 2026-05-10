快訊

何立峰12日將率團赴韓 與美方舉行新一輪中美經貿磋商

醫院無紙化…台大10月起不主動提供檢驗單 恐增長輩數位落差就醫隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰12日將率團 赴韓國與美方舉行經貿磋商

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。圖為2026年3月3月15日，何立峰在巴黎與美國財政部長貝森特在雙方正式展開磋商前握手合照。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。圖為2026年3月3月15日，何立峰在巴黎與美國財政部長貝森特在雙方正式展開磋商前握手合照。（新華社）

大陸商務部10日晚間22時23分突然發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

預計何立峰此行應是為即將到來的川習會，針對雙方關切的經貿議題展開最後階段磋商。不過大陸商務部在新聞稿中並未具體提及，何立峰將與美方何人進行磋商。

4月30日晚，何立峰曾與美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾舉行視訊通話。新華社當時報導，雙方圍繞落實好中美兩國元首釜山會晤和歷次通話重要共識，就進一步妥善解決彼此關注的經貿問題和拓展務實合作，進行了坦誠、深入、建設性的交流。

報導稱，中方就近期美對華經貿限制措施表達嚴正關切。雙方同意繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、管控分歧、加強合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

何立峰 國務院 川習會

延伸閱讀

APEC貿易部長會議下周蘇州登場 李成鋼：陸願自身開放推動區域合作

「川習會」前協商談不攏？中國遲未官宣 異於北京過往元首外交程序

普丁：美中建設性穩定互動 只會讓俄羅斯受益

2026年APEC貿易部長會議 22日蘇州召開

相關新聞

何立峰12日將率團 赴韓國與美方舉行經貿磋商

大陸商務部10日晚間22時23分突然發布新聞稿，宣布經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

傳八旗總編輯富察即將出獄 海基會這樣說

八旗文化總編輯富察（李延賀）2025年前往上海時，遭中共依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年。據傳富察將在5月出獄，但因仍有一年附加刑，恐無法直接返台。對此，海基會表示，將持續關注該案，期待富察可以早日獲釋返台；陸委會則表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要協助。

羅文嘉指陸「民族團結進步促進法」 隱含對台「三戰」

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉10日在個人臉書發文表示，中共今年3月12日通過「民族團結進步促進法」，預計7月1日實施。羅文嘉稱，這是中共用兩年時間，為鞏固邊疆、穩定政權，精心擘劃的一套法制化政治社會工程，不僅用來對付台灣，也用來對付中國境內外包含維吾爾族、藏族、蒙古族在內的少數民族。

不只要防「美人計」 陸國安部提醒小心「美男計」

「美人計」是各國慣用的間諜手法，但大陸國家安全部提醒涉密人員慎防「美男計」，因為境外間諜情報機關可能以「熱心朋友」「高薪雇主」或「靈魂伴侶」等偽裝身分接近涉密人員，甚至打造「白富美」「高富帥」等人設，在商務或學術場合主動接觸，透過情感互動與信任建立逐步滲透，進而套取資訊甚至接觸國家機密。

鄧聿文：川習會不會有涉台密約 台灣須警惕的是「這交易」

美中領導人「川習會」將登場之際，外界關注是否涉及台灣議題及所謂「台灣密約」。大陸旅美時政評論員鄧聿文分析，相關說法源自歷史類比推論，但未必符合當今現實政治結構。他認為，不會有所謂「台灣密約」，但提醒這並不代表台灣可高枕無憂，更值得注意的是，是否出現不公開、卻可能影響美國對台支持強度的「默契性交易」。

中證實：首艘麒麟潛艦交付 巴基斯坦總統親赴三亞接艦

巴基斯坦2015年向中國訂購8艘配備絕氣推進（AIP）系統潛艦，中國國防部9日證實，已經交付巴方首艘「麒麟」級常規動力潛艦，宣稱這是中巴之間「正常的裝備合作」。據巴方發布，巴基斯坦總統札達里4月30日親赴海南三亞軍港接艦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。