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傳八旗總編輯富察即將出獄 海基會這樣說

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）2025年2月被中國大陸依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年，據傳富察將在5月出獄，但因仍有一年附加刑，可能無法直接返台。圖為富察2022年11月舉辦活動時的照片。（圖／取材自富察臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）2025年2月被中國大陸依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年，據傳富察將在5月出獄，但因仍有一年附加刑，可能無法直接返台。圖為富察2022年11月舉辦活動時的照片。（圖／取材自富察臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）2025年前往上海時，遭中共依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年。據傳富察將在5月出獄，但因仍有一年附加刑，恐無法直接返台。對此，海基會表示，將持續關注該案，期待富察可以早日獲釋返台；陸委會則表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要協助。

海基會及陸委會10日皆以書面資料回應本報詢問。海基會表示，有關八旗文化總編輯「富察」李延賀因案遭中國大陸判刑一事，海基會均依政府指示及家屬需求，及時協處。

海基會將持續關注該案，期待富察可以早日獲釋返台，後續也將尊重家屬意願與需求，隨時提供必要協助。

陸委會表示，政府對本案相關進度均有掌握，並提供家屬必要的協助，具體細節尊重家屬的意見，不會進行說明。

李延賀出生於大陸遼寧，曾來台創辦八旗文化出版社，妻子是台灣人。他於2023年3月返回上海後失聯，陸方隨後證實，他涉嫌從事「危害國家安全」活動，正接受國家安全機關調查。

大陸國台辦去年3月26日表示，他被依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

今年3月，國台辦發言人陳斌華曾宣稱，有關富察的刑期問題，有關方面將依法處理相關事宜。

今年大陸全國兩會期間，「兩高」報告也提及富察案，聲稱「對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

八旗文化 海基會 富察

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