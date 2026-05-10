不只要防「美人計」 陸國安部提醒小心「美男計」

「美人計」是各國慣用的間諜手法，但大陸國家安全部提醒涉密人員慎防「美男計」，因為境外間諜情報機關可能以「熱心朋友」「高薪雇主」或「靈魂伴侶」等偽裝身分接近涉密人員，甚至打造「白富美」「高富帥」等人設，在商務或學術場合主動接觸，透過情感互動與信任建立逐步滲透，進而套取資訊甚至接觸國家機密。

大陸國安部10日在微信公眾號發布文章指，「熱心朋友」「高薪雇主」「靈魂伴侶」這些詞彙看似溫暖，其實可能是境外間諜情報機關人員的偽裝。這些人以多種虛假身分接近涉密職位工作人員，千方百計竊取中國國家機密。

文章指出，境外間諜情報機關人員可能透過同行或前輩身分接近目標，從交流資訊、日常關心到建立信任關係，使對方產生依賴並提供資料；若遭拒絕，則可能以隱私或利益進行施壓。相關行為亦可能被包裝為商業合作、學術交流、扶貧濟困等正當活動，在建立合作關係後，以「完善報告」等理由誘導洩密，或透過「溫情」幫扶製造心理依賴，降低防備心理，使涉密人員配合竊密、接受策反，進而淪為境外間諜情報機關的「棋子」。

文章還提到，部分境外間諜情報機關人員擅用巧飾偽裝、情感羈絆，開展拉攏策反活動。這些人可能會精心打造成「白富美」「高富帥」等「完美人設」，在商務或學術場合主動接觸目標對象，透過頻繁交流與情感互動建立關係，逐步加深感情，建立「不正當」親密關係，並待掌握對象把柄後，以隱私或聲譽作為要挾手段。

針對破解之計，文章強調，涉密職位人員應規範自身言行，避免在社交平台洩露職業資訊，對過度熱情或主動提供協助的陌生人保持警覺，不接受非正規管道的利益或工作邀約。一旦發現自己可能落入敵人的圈套，應第一時間向國家安全機關報告，避免越陷越深。

文章同時提醒，牢記「天上不會掉餡餅」，遇到承諾高額報酬、需提供有關敏感資訊等情況時，不要被利益蒙蔽雙眼，應透過官方管道核實對方身分資質。遇有別有用心之人要求提供內部資訊時，要堅守保密紅線底線，必要時主動向所在單位或國家安全機關報告。

文章亦指，應警惕所謂「完美異性」的突然靠近與主動示好，避免陷入「溫柔陷阱」。不隨意添加陌生好友，不參與涉及敏感內容的討論，面對異常關心或頻繁探詢敏感資訊的行為應保持距離。

文章還提醒涉密人員應牢記安全無小事、交友需謹慎，保持高尚道德情操和健康生活情趣，主動淨化社交圈層，避免別有用心之人任何可乘之機。