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普丁：美中建設性穩定互動 只會讓俄羅斯受益

中央社／ 台北10日電

綜合中新社及新華社今天報導，俄羅斯總統普丁9日針對美中關係及「川習會」即將登場說，中美之間的穩定和建設性互動「只會讓俄羅斯受益」，俄羅斯對美國繼續與中國保持聯繫表示歡迎。

普丁（Vladimir Putin）並對俄羅斯9日舉行的慶祝二戰勝利81週年閱兵式上沒有展示任何武器裝備宣稱，這不僅是出於「安全考慮」，更主要的是因為俄羅斯武裝部隊必須「集中精力，全力以赴」開展「特別軍事行動」（指侵略烏克蘭戰爭），最終擊敗對方。

他說，美國繼續與中國保持聯繫非常重要，俄方對此表示歡迎，這是「穩定局勢的又一要素」。中美是非常重要的經貿夥伴，雙方的互動決定著全球經濟的整體狀況，而中美之間的穩定和建設性互動「只會讓俄羅斯受益」。

普丁對俄中關係則說，俄中合作是當今「維護國際關係穩定的極重要因素」。中國是俄羅斯最大的經貿夥伴，雙方超過1400億美元（約新台幣4.38兆元）的貿易額相當可觀，而且正在不斷增長。

他提到，俄中合作是「多元化」的，並且這種多元化正透過高科技產業持續推進。同時，俄中在能源等領域合作達成了高度共識。

俄羅斯 川習會 美中關係

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