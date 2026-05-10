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中證實：首艘麒麟潛艦交付 巴基斯坦總統親赴三亞接艦

世界日報／ 中國新聞組／北京10日電
首艘「麒麟」級潛艦在中國正式交付巴基斯坦海軍。（取材自YouTube視頻截圖）
首艘「麒麟」級潛艦在中國正式交付巴基斯坦海軍。（取材自YouTube視頻截圖）

巴基斯坦2015年向中國訂購8艘配備絕氣推進（AIP）系統潛艦，中國國防部9日證實，已經交付巴方首艘「麒麟」級常規動力潛艦，宣稱這是中巴之間「正常的裝備合作」。據巴方發布，巴基斯坦總統札達里4月30日親赴海南三亞軍港接艦。

中國國防部新聞發言人蔣斌說，這是中巴之間「正常的裝備合作」，也是「中巴全天候戰略合作夥伴關係的生動體現」。近年來，在兩國領導人戰略引領下，兩國關係不斷邁上新高度、取得新成果。

他說，中巴兩軍多年來「肝膽相照、守望相助」，在戰略溝通、聯演聯訓、人員培訓、裝備技術等領域合作成果豐碩，為維護兩國安全與地區和平穩定發揮了重要作用。

美聯社報導，巴基斯坦軍方4月30日宣布，首艘漢果爾級（Hangor-class）潛艦在中國正式交付巴基斯坦海軍，這是巴基斯坦海軍現代化進程中的關鍵一步，也是巴基斯坦擴大與北京國防合作的重要一步。

交付儀式在海南三亞軍港舉行，巴國總統札達里（Asif Ali Zardari）作為主賓出席，巴基斯坦海軍參謀長艾希拉夫（Naveed Ashraf）以及兩國高級軍事官員也出席儀式。

札達里應中方邀請於4月25日至5月1日訪問中國，他在訪問期間表示，這艘先進潛艦的入列是巴基斯坦海軍的一個「歷史性里程碑」，體現伊斯蘭馬巴德（Islamabad）維護可靠且平衡的國防態勢決心。

他說，巴基斯坦有能力捍衛主權，保護海上利益，並確保關鍵經濟命脈的安全。

巴基斯坦是近年中國最大的武器買家，2015年向中國訂購8艘配備AIP系統潛艦，總價50億美元，創當時中國軍貿出口最高紀錄。此舉被視為要抗衡印度向法國採購的卡瓦里級（Kalvari-class）潛艦。

這8艘潛艦的前4艘由中國建造，後4艘由巴基斯坦建造，中方提供技術轉移。

公開資料顯示，「麒麟」級潛艦是基於中國元級（北約代號）常規動力潛艦開發的外銷版本，總長79.5公尺，排水量2550噸，最大航速為17至18節，最大潛深可達300公尺。在使用AIP系統時，其水下續航能力可達20天。成員編制約為38人。

「麒麟」級潛艦配備6具533毫米魚雷發射管，還可發射水雷及反艦飛彈。

巴基斯坦總統(左二)4月30日把潛艇指揮卷軸授予巴國艇長。（取材自巴基斯坦海軍X平台）
巴基斯坦總統(左二)4月30日把潛艇指揮卷軸授予巴國艇長。（取材自巴基斯坦海軍X平台）

巴基斯坦 國防部 中國 潛艦

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