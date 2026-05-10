俄駐陸使館辦「不朽軍團」遊行 白俄羅斯、保加利亞駐陸大使出席

俄烏戰爭持續逾4年，雙方近日先後宣布「單方面停火」安排，但時程與立場存在分歧。俄羅斯將於5月8至9日停火，以配合紀念「偉大衛國戰爭」勝利日的大型閱兵活動。在此背景下，北京的俄羅斯駐陸使館9日舉行「不朽軍團」紀念遊行，俄羅斯駐陸大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、白俄羅斯駐陸大使切爾維亞科夫（Aleksandr Chervyakov），及保加利亞駐陸大使特霍夫（Andrey Tehov）均出席活動。

塔斯社指出，9日「偉大衛國戰爭」勝利81周年之際，「不朽軍團」紀念活動在中國大陸多地舉行，並稱有超過1,000名俄羅斯、中國大陸及獨聯體國家民眾，參與北京、上海、廣州及武漢等地活動。其中，北京俄羅斯駐陸大使館活動約800人參加，由莫爾古洛夫帶領隊伍前行，白俄羅斯公民亦有加入，隊伍中的中俄民眾手持先輩畫像，緬懷在反法西斯戰爭中的犧牲者。

公開資料顯示，「不朽軍團」活動由3名俄羅斯記者於2012年發起，主要用以紀念二戰犧牲軍人，2016年首次在北京舉行。

北京俄羅斯文化中心負責人烏爾茹姆采娃（Tatiana Urzhumtseva）表示，北京俄羅斯文化中心將於9月再舉辦一場不朽軍團活動，有關活動將特別獻給那些參與從日本侵略者手中解放中國的蘇聯士兵。她稱，最好在9月3日舉辦，因為當天是中國慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利的紀念日。

俄羅斯駐上海總領事盧基揚采夫（Dmitrii Lukiantsev）則表示，「我們銘記歷史教訓，絕不接受對歷史事件的歪曲，也絕不接受企圖為劊子手翻案和詆毀真正勝利者的行徑」，他指，全球近80%的人口曾被捲入第二次世界大戰，德國納粹、義大利法西斯和日本軍國主義曾在歐洲、亞洲和非洲發動侵略，而反希特勒同盟國家的共同努力最終粉碎了敵人。他強調，蘇聯和中國人民在戰爭期間遭受了最為慘重的損失。

此前，海參崴3日舉辦名為「勝利的重孫輩」的國際兒童閱兵式，共有1,500人參加；其中，來自中國大陸及寮國的小學一年級學生首度參加這場遊行，去年北韓也曾派遣小學生參加。

新華社指，來自義烏的小一學生劉晗奇（音譯）在受訪時說，「能參加這場閱兵式，我感到非常榮幸。我們的先輩為了我們今天享有的和平，流盡了鮮血，獻出了生命。作為新時代的青年，我將永遠銘記這段歷史，並為創造更美好的未來貢獻力量」。然而，消息傳出後，一度引起不少大陸網友批評，相關報導及評論幾被刪除，新華社俄文網頁仍保留相關報導。

大陸官媒《人民日報》旗下公眾號「人民日報平安校園」6日更刊文批評，「海參崴的街頭，中國孩子究竟在為誰歡呼？」文中稱，海參崴是19世紀中葉沙俄通過不平等條約強占中國土地的屈辱記憶，是這片土地上曾經的中國居民被驅逐、被屠殺、被清零的血淚舊帳，「歷史可以翻篇，但作惡者至少應該有最基本的承認和愧疚，而不是把被搶走的土地當作自己慶祝勝利的舞台，讓中國孩子跑去給他們搖旗吶喊。」