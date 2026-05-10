中共、泰軍將「突擊-2026」聯訓 陸國防部：以山地叢林反恐為課題

中共與泰國將於本月中下旬在泰國舉行「突擊-2026」陸軍聯合訓練。大陸國防部表示，此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方將進行戰場救護、無人裝備操作及實彈射擊等訓練內容，旨在提升聯合反恐行動能力，並深化雙方軍事合作。

據大陸國防部微信公眾號9日消息，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌就近期涉軍問題發布消息指出，5月中下旬，中泰「突擊-2026」陸軍聯合訓練將在泰國舉行。

蔣斌說，此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方混合編組進行戰場救護、無人裝備操作、實彈射擊等課目訓練。他海出，這是兩國陸軍第8次舉行該系列聯訓，旨在不斷深化雙方友誼合作，提升聯合反恐行動能力。

星媒《聯合早報》指出，中泰上一次舉行該系列聯訓是在2024年10月，當時同樣以聯合反恐行動為課題。據中共軍媒《解放軍報》當時報導，中泰「突擊-2024」聯訓地點為在雲南昆明展開，雙方圍繞混編聯訓、實兵推演與綜合演練等課目，強調聯戰編組與聯合行動能力。

報導指出，訓練內容涵蓋偵察監視、電磁干擾、突擊營救及直升機撤離等行動，並透過混編小組強化協同作戰能力。共軍參訓人員表示，雙方在訓練中持續交流戰術細節，提升在複雜環境下的協同能力。泰方官兵則認為，聯訓有助於增進互信並提升實戰化水準。

另據新華社，大陸國防部長董軍去年5月與泰國軍隊最高司令頌威（Songwit Noonpackdee）會面時說，中國願同泰國進一步提升在聯合訓練、人員培訓等領域合作水平。