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賴總統追思八田與一 中共軍媒舉稻米數據批評「台獨媚日」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共軍方旗下宣傳平台「鈞正平工作室」9日晚發文，批評賴總統將日本殖民時期水利技師八田與一包裝成「台灣恩人」，更以「無底線媚日」形容相關言論，並指其「為了搞台獨，不惜顛倒黑白」。（「鈞正平」微博）
中共軍方旗下宣傳平台「鈞正平工作室」9日晚發文，批評賴總統將日本殖民時期水利技師八田與一包裝成「台灣恩人」，更以「無底線媚日」形容相關言論，並指其「為了搞台獨，不惜顛倒黑白」。（「鈞正平」微博）

賴清德總統8日出席台南烏山頭水庫八田與一技師逝世84周年追思紀念會，感謝八田與一及日本對台灣的貢獻，並稱「大家都把八田與一當成自己人」，他「是日本人也是台灣人，是我們的家人」。不過，隸屬於中共《解放軍報》、共軍旗下新媒體帳號「鈞正平工作室」9日晚發文，批評賴清德將日本殖民時期水利技師八田與一包裝成「台灣恩人」，更以「無底線媚日」形容相關言論，並指其「為了搞台獨，不惜顛倒黑白」。

「鈞正平」微博9日晚發布題為「將殖民剝削者包裝成『台灣恩人』，『賴氏台獨』愈發令人不齒」的文章指出，賴清德最近跑到台南烏山頭水庫，跪拜日本殖民時期水利技師八田與一的銅像，「大言不慚」要對日本殖民統治「飲水思源」，「再次刷新了無底線媚日的新高度」。

文章稱，「這個八田與一從來不是什麼『台灣恩人』，只是日本『農業台灣、工業日本』掠奪戰略的馬前卒」。該文指，當年八田與一修水利，本質是為了幫助殖民者高效掠奪糧食，並稱，有相關學者就提供過數據，日本殖民時期的水利工程使台灣稻米增產208%，但台灣百姓的稻米消費量反而下降了23%，增產的稻米大多被掠奪去了日本，台灣人民只能靠地瓜充飢。

該文批評，為了搞「台獨」，不惜顛倒黑白，將殖民剝削者包裝成「台灣恩人」，「這種行徑實在令人不齒！」。該文認為，賴總統本質就是想切斷台灣和大陸的歷史血脈，給自己的台獨路線找靠山。「可惜認賊作父的漢奸，從來都只有釘在歷史恥辱柱上的下場！」

賴總統8日出席台南烏山頭水庫八田與一技師逝世84周年追思紀念會，向設計監造烏山頭水庫、嘉南大圳至今百年的八田與一雕像獻花，並代表人民感謝八田與一、感謝日本人百年來對台灣的貢獻。

賴清德感謝八田與一興建烏山頭水庫及嘉南大圳，為台灣留下珍貴遺產。他說，八田與一東京大學畢業後就到台灣台南，一生奉獻台灣，「大家都把八田與一當成自己人，八田與一是金澤市人也是台南市人，是日本人也是台灣人，是我們的家人，我們統統都是一家人。」

他說，烏山頭水庫發揮無形功能，「讓台灣和日本感情緊密串聯在一起，水庫的水流經農田和農業用地，也流進心田，受惠民眾飲水思源，發自內心感謝八田與一和日本。」

賴清德 中共 共軍 八田與一

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