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回應解放軍船艦「越線」 大陸國防部：海峽中線不存在
大陸國防部昨天舉行例行記者會，有媒體詢問，解放軍艦機越過「海峽中線」數量增加，可能與近期台高層「竄訪活動」有關？大陸國防部新聞發言人蔣斌回應重申，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂「海峽中線」。
解放軍近期組織海空兵力在台灣周邊開展聯合戰備警巡、主戰艦艇編隊還進入了澎湖西南海域。我國防部於四月廿七日公布，解放軍旅洋二型（○五二Ｃ型）驅逐艦、江凱二型（○五四Ａ型）護衛艦等船艦編隊，進入台灣澎湖西南海域活動，國軍也運用海、空兵力，對解放軍艦保持嚴密監控並適切應處。國防部隨後也公布相關艦艇於周邊海域的活動畫面。
蔣斌就此回應指出，解放軍於相關區域開展軍事行動，完全正當合理。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，「我們決不姑息、決不容忍」。解放軍將繼續以實際行動堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。
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