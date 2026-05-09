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與台高層出訪有關？解放軍主戰艦艇編隊進入澎湖西南海域 陸國防部回應

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌9日表示，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂「海峽中線」。聯合報系資料照片
大陸國防部發言人蔣斌9日表示，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂「海峽中線」。聯合報系資料照片

解放軍近期組織海空兵力在台灣周邊開展聯合戰備警巡、主戰艦艇編隊進入澎湖西南海域。有分析認為，解放軍艦機越過「海峽中線」數量增加，可能與近期台高層竄訪活動有關。大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌9日表示，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂「海峽中線」。

蔣斌指出，解放軍相關區域開展軍事行動，完全正當合理。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，「我們決不姑息、決不容忍」。解放軍將繼續以實際行動堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

我國防部於4月27日公布，解放軍旅洋2型驅逐艦、江開2型護衛艦等船艦編隊，進入台灣澎湖西南海域活動，國軍也運用海、空兵力，對解放軍艦保持嚴密監控並適切應處。國防部隨後公布相關艦艇於周邊海域活動畫面。

解放軍 澎湖 台海

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