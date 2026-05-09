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川習會傳12美企高層隨行、規模砍半 小摩：難達實質協定

世界日報／ 中國新聞組／北京9日電
川普下周訪問北京，將有大企業執行長陪同出訪，輝達執行長黃仁勳表示若真受邀將是榮幸。(歐新社)
川普下周訪問北京，將有大企業執行長陪同出訪，輝達執行長黃仁勳表示若真受邀將是榮幸。(歐新社)

川習會預計下周在北京舉行，媒體報導，白宮邀請Nvidia輝達（另稱英偉達）、蘋果、波音等12家美企高管隨行，但此次訪團規模，較原定計畫以及川普2017年訪華規模都「縮水」近半；另有消息指出，華府拒絕美企高管與中方領導人會談，避免美企與北京「顯得過於密切」。摩根大通（小摩）報告指出，川習會或將達成進一步談判的「框架協議」，而非實質貿易協定。

路透引述三名消息人士指出，不同於川普2017年訪華率領29名美企高層隨行，白宮這次考慮邀請約12家美企代表。消息人士分析，邀請函在最後一刻發出，部分原因在於，華府內部對美企高管代表團的規模及邀請對象存在分歧，對會晤的實質成果期望有限。

CNBC引述一位熟悉相關安排的消息人士報導，這次隨川普訪中的商業代表團規模，可能比近來其他國家訪中時的代表團小。白宮原先提出的一份約24位隨行美企高層名單，也可能減半。

消息人士透露，川普政府拒絕中國安排隨行美企高管與中方領導人舉行產業專項會談的邀請，認為此舉可能令美企「顯得與北京關係過於密切」。

對於陪同出訪消息，Nvidia執行長黃仁勳7日接受CNBC節目訪問時表示，「我們應讓總統宣布任何他決定宣布的消息」，但「若受邀將是一大榮幸，這是作為美國代表的一大殊榮」。

摩根大通報告分析指出，川習會或將達成進一步談判的「框架協議」，而非實質的貿易協定。

今年才過了4個多月，中國國家主席習近平已接待包含英國、德國、加拿大、西班牙及南韓的10多位外國領袖；CNBC報導，若此次川習會能解決外企均感苦惱的重大地緣政治陰影，那外企高層也未必介意商業議題在會中被壓縮。

北京的中國美國商會總裁何邁可就表示，川習同框的畫面仍可能釋放一個訊號，即美企與中國往來又變得較可接受。

此外，8日上午又有一架美國空軍C-17運輸機自日本嘉手納基地飛抵北京首都機場，這是5月1日以來，至少第八架該型號運輸機抵達北京，凸顯雙方仍在密切進行前置作業。

川普訪中前，美軍C-17連續飛抵北京，引發前置部署猜測；圖為日前北京首都機場外民眾拍到一架載荷約77噸的美國空軍C-17運輸機降落。（取材自澎湃新聞）
川普訪中前，美軍C-17連續飛抵北京，引發前置部署猜測；圖為日前北京首都機場外民眾拍到一架載荷約77噸的美國空軍C-17運輸機降落。（取材自澎湃新聞）

川習會 輝達 川普

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