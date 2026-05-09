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川普將要求習施壓伊朗？伊朗大使：美國沒法施壓大陸 改變對伊朗關係

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
伊朗駐陸大使法茲里表示，伊朗不認為美國擁有迫使大陸疏遠伊朗的影響力，早前中伊外長會談也沒有提到對中方立場可能生變的擔憂。他還預計，戰後中伊關係將更加緊密。圖為2025年6月23日大陸外交部部長助理劉彬（右）與法茲里會面。大陸外交部網站
伊朗駐陸大使法茲里表示，伊朗不認為美國擁有迫使大陸疏遠伊朗的影響力，早前中伊外長會談也沒有提到對中方立場可能生變的擔憂。他還預計，戰後中伊關係將更加緊密。圖為2025年6月23日大陸外交部部長助理劉彬（右）與法茲里會面。大陸外交部網站

伊朗駐陸大使法茲里表示，伊朗不認為美國擁有迫使大陸疏遠伊朗的影響力，早前中伊外長會談也沒有提到對中方立場可能生變的擔憂。他還預計，戰後中伊關係將更加緊密。

香港南華早報報導，法茲里發表上述言論之際，有消息傳出稱，美國總統川普預計下周訪陸期間，華盛頓可能向大陸提供貿易優惠或關稅減免，以此換取中方向伊朗施壓，迫使接受一項和平協定。

法茲里指出，伊朗與大陸在地區及全球安全、和平與發展等議題上持有高度一致的看法。鑒於這種根深蒂固的關係，伊朗從未認為美國有能力向大陸施加任何壓力，使大陸改變對伊關係的立場與看法。

自2月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來，伊朗駐陸大使館定期舉行新聞發布會，通報中東局勢進展。

一項備受關注的動態是，中伊兩國外長早些時候在北京舉行會談。伊朗外長阿拉奇6日在北京表示，事實已經證明，政治危機無法透過軍事手段解決，伊方將堅決維護國家主權和民族尊嚴，同時透過和平談判方式，不斷積累共識，尋求全面、永久的解決方案。

大陸外交部長王毅與阿拉奇會談時強調，自戰事發生以來，中方一直積極勸和促談。王毅尤其提到，中方主張海灣和中東國家應當把命運掌握在自己手裡，鼓勵伊朗和更多波灣國家開展對話，實現睦鄰友好，支援由地區國家建立共同參與、維護共同利益、實現共同發展的地區和平與安全架構。

法茲里稱，阿拉奇此訪處於「地區及國際局勢高度敏感時期」，目的在向中方通報伊方對當前局勢的評估。

他透露，兩國外長還討論了經濟、貿易、科技、能源及跨境運輸等領域的合作，以及中國在伊朗戰後基礎設施重建中可能發揮的作用。

法茲里補充，會談「未提及」對中方立場可能生變的擔憂。他預計，戰後伊中關係將更加緊密。

法茲里表示，伊朗與大陸是戰略夥伴，因此戰後伊中關係必將比以往更廣泛、更深入、更緊密。他說，「在困難時期，大陸一直支援和幫助伊朗，我們永遠不會忘記我們的朋友們。」

法茲里還證實，美伊雙方正展開談判，目的在敲定一份解決當前衝突的諒解備忘錄。

根據該備忘錄，伊朗將放鬆對荷莫茲海峽的管控，美國則在30天內逐步解除對伊朗港口的海上封鎖，此舉或為達成結束戰爭的全面協定奠定基礎。

但法茲里強調，伊朗「絕不會在壓力、軍事威脅或任何形式的脅迫下，參與任何討論或對話」。

上海外國語大學中東研究所研究員鈕松表示，大陸不會按照川普設想的「劇本」去中東展開外交行動，中東局勢並不會成為影響中美關係的重要變數，大陸仍舊會獨立自主在中東開展勸和促談工作，不可能被美國慣用的脅迫外交邏輯裹挾。

伊朗 美國

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