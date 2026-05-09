墜亡？病逝？重慶副市長突傳死訊 重慶7年3高官「離世」

重慶市副市長兼公安局局長張安疆7日突傳死訊，重慶市張安疆同志治喪工作小組發布了簡短訊息，指「張安疆同志因突發疾病經搶救無效，於2026年5月7日10時52分不幸離世，享年55歲」。當天，網絡就盛傳張安疆從市公安局大樓15樓墜亡。而重慶官場自2019年底迄今，已有三名副部級高官異常「離世」。

綜合中央社、明報報導，港媒形容這則死訊為「重慶官場再傳震撼彈」。

據報導，2019年11月，重慶市委副書記任學鋒在北京墜亡。當時重慶官媒報導，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲」。據悉，高官訃告「不幸離世」的字眼，一般是指非正常死亡。

報導指出，重慶市長胡衡華和重慶市委常委、兩江新區區委書記羅藺涉嫌嚴重違紀違法，最近先後落馬。

張安疆於1971年出生，長期在甘肅工作，曾任甘肅省酒泉市市長等職；2019年跨省出任重慶市潼南區代理區長，2021年升任區委書記；2023年升任重慶市副市長後，於2024年2月兼任重慶市公安局局長。

報導指出，隨張安疆「病歿」，重慶官場自2019年底迄今，已有三名副部級高官異常「離世」，相關細節雷同，引人關注。

此外，在美國定居的中國媒體人何頻在社交平台上撰文，就張安疆的離世提出了一些看法，當中表示，中國高官因病猝死並非罕見，而公安工作強度高，維穩壓力、長期超負荷運轉，都可能對身體造成嚴重損傷。

但文章表示，問題在於，重慶官方發布的相關訊息極其簡短，沒有任何病情細節，這種處理方式，讓人難以不產生聯想。

文章表示，網路上有關張安疆的「跳樓說」廣泛傳播，一方面是因為重慶公安局長的「高危歷史」，另一方面也反映了中國民間對官方訊息的普遍不信任。

據媒體報導，「重慶市副市長」接連多人落馬，已被形容是「風水不好」。其中最出名的是當時在薄熙來手下任職的王立軍，他2012年逃入美國領事館尋求庇護的事件震驚全球，成為薄熙來遭到鬥垮、下獄的導火線。

從王立軍開始，接連有何挺（2017年落馬）、鄧恢林（2020年落馬），連續三位重慶副市長兼公安局長遭到查辦。張安疆的前任胡明朗平安調任，是2009年以來唯一一位「正常離任」的重慶公安局長。

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