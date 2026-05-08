與法國總統外事顧問會談 王毅：大陸重視法國議會文物歸還程序的法律草案

近日法國議會通過涉及歸還掠奪文物的法律草案，受到大陸媒體高度關注。中共政治局委員兼外事辦主任王毅8日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行會談時強調，大陸重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作。王毅也表示，希望法方以實際行動恪守一個中國原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來。

法國議會通過簡化非法所獲文物歸還程序法案，該法案適用於1815年11月20日至1972年4月23日期間法國以非法方式獲取的外國文物。由於英法聯軍在1850年代末期侵略中國，並在1860年發生了火燒圓明園，大量文物流失或者被毀，相關法案近日在大陸不斷引起討論。大陸外交部發言人林劍日前表示，我們注意到有關報導。「中方讚賞法方推動流失文物返還原屬國的責任擔當，期待法案能夠早日完成立法程序，也期待與法國在此領域開展合作」。

三聯生活周刊指出，原則上通過這一法案，大陸可以按照程序追索1860年火燒圓明園，以及1900年八國聯軍侵華戰爭期間法國劫掠的文物，如今的楓丹白露宮中國館藏有大量清宮文物，如景泰藍、玉器、漆器、御用擺件，宮廷織繡、屏風、傢俱等，法國國家圖書館、吉美博物館等則藏有法國漢學家伯希和於20世紀初進入敦煌莫高窟，從藏經洞獲取的大量敦煌文獻。

據大陸外交部網站消息，王毅向博納表示，去年12月馬克宏總統成功訪問大陸，雙方就推動中法關係走穩走好達成重要共識，兩國元首的戰略引領體現了兩國關係的高水準和特殊性。大陸願同法方一道，繼續落實馬克宏總統訪問成果。大陸重視近期法國議會通過簡化非法所獲他國文物歸還程序的法律草案，願同法方加強這方面合作，增進民心相通和文明互鑒。當今世界亂象叢生，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，對維護國際和平、穩定與發展負有重要責任，雙方有必要加強戰略溝通，開展戰略協調，共同應對全球性挑戰。

王毅表示，希望法方以實際行動恪守一個中國原則，不同台灣當局進行任何形式的官方往來，「不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號」。中歐始終是夥伴而非對手。「希望法國作為歐盟重要國家發揮積極建設性作用，推動歐盟樹立正確理性對華認知，採取務實開放對華經貿政策」。

據指出，博納表示，法方充分理解台灣問題的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策，「在這一問題上的政策不會有任何改變」。法方期待同大陸密切協作，共同尋找全球性危機的建設性解決方案。當前國際形勢下，「歐中保持對話合作至關重要，歐盟需要中國，希同中國做彼此可信賴的夥伴」。另外雙方還就全球經濟治理以及中東局勢等共同關心的問題深入交換了意見。