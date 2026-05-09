陸48部門 召開涉台會議

鄭習會後中共發布十項措施，大陸官方昨天在北京召開了由數十個部門參加的大型涉台工作會議。中共中台辦主任宋濤強調，「要以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動」，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面。

根據大陸國台辦官網消息，昨天上午由中共中央台辦、大陸發改委、福建省會同四十八個中央和國家機關有關部門，在北京召開了「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」。宋濤表示，我們要全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和黨中央決策部署，「強化責任擔當，加強統籌協調，以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動」，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面，為推動兩岸關係和平發展、「推進祖國統一大業」作出新的更大貢獻。

大陸發改委副主任周海兵表示，要自覺增強抓好兩岸融合發展示範區建設的使命感和緊迫感。要進一步推動「意見」各項任務持續落實落細，因地制宜支持重點區域平台先行先試，推動重點領域融合發展取得務實進展。

福建省台辦副主任陳志勇昨天接受大陸官媒訪問時指出，與往年最大不同的是，這次會議推動形成了中央和國家部委「滾動研究發布支持示範區建設政策事項的機制化安排」，強化了「制度保障」。

值得注意的是，央視新聞特別指出，這次會議不僅關於示範區建設，還「圍繞十項措施落實」。報導提到，四月中共中台辦受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，「面向廣大台灣同胞釋放重大政策紅利，不但有利兩岸交流，更符合台灣期待，充分彰顯祖國大陸深化兩岸融合發展的誠意與善意」。

另據港媒大公文匯網，昨天大陸福建省副省長江爾雄在福州表示，福建將緊扣「十項措施」，從培育主體、拓展領域、升級載體三方面發力，推動閩台產業合作走深走實。