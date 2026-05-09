與美較勁 殲-35「01號」亮相 疑軍售出口版

大陸官媒央視一日播出的「五一」特別節目中，一架機頭印著「ＡＶＩＣ」（中航工業）標識、編號為「○一」的解放軍殲-三五戰機從機庫滑出，但機身上沒有空軍軍徽，塗裝也與解放軍列裝版本有所不同，引發關注。分析認為，殲-三五系列戰機已經具備量產出口版本的全部能力。

陸媒「中國之聲」報導，艦載版殲-三五必須應對著艦時的巨大衝擊力，因此採用強度更高的雙輪前起落架並配備彈射掛鉤。而這架殲-三五採用單輪設計，明顯是為陸基機場起降優化配置。這一結構特徵，結合尚未噴上最終塗裝的外觀，進一步印證它並非自用型號，而是一架正在最後備貨階段、等待交付的機型。

從機身編號看，大陸軍事評論員傅前哨指出，無論是空軍還是海軍，都有自己的特殊編號，它們的出廠編號就會發生較大的變化，但絕對不會出現「○一」這樣的編號。再結合飛機上噴塗的英文縮寫，「不難推測，它很有可能是一款出口型版本」。

報導並指，解放軍空軍的自用機型從不噴塗「ＡＶＩＣ」標識，而這架「編號○一」的殲-三五不僅噴塗了英文縮寫，還從帶有英文標識的機庫中滑出。所有細節都顯示，殲-三五系列戰機已具備量產出口版本的全部能力。

殲-三五是大陸自主研製的第五代隱身戰機，傅前哨透露，殲-三五系列戰機很有可能成為下一階段重點出口的機型，並認為可能在全球高端戰機市場掀起一場風暴。

目前，美國生產的Ｆ-三五數量較多，但其出口有一定限制條件。如果中國的殲-三五可以出口，它有可能成為美國Ｆ-三五的有力競爭對手。

據網上公開資料，美軍的Ｆ-三五Ａ常規型單價約為八千萬至九千萬美元，隱身短垂起降的Ｆ-三五Ｂ約為一點一億至一點二億美元，艦載型Ｆ-三五Ｃ約為一點五億美元。至於陸製的殲-三五，據巴基斯坦採購的報導顯示，單價約八千萬美元，但出口價通常包含維護、培訓及整個配套服務。