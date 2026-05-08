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劉世芳外甥遭在陸台企解職 海基會：陸方脅迫恐越來越多

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文8日下午主持背景說明會。記者陳宥菘／攝影
海基會副秘書長黎寶文8日下午主持背景說明會。記者陳宥菘／攝影

內政部長劉世芳外甥顏文群今年2月遭港媒爆料為綠營政治人物提供政治獻金，日前遭任職的在陸台企解職。海基會今天披露，顏文群原任職公司榮炭科技在大陸遭到查稅、帳戶凍結，示警大陸對台商企業跨境鎮壓、政治脅迫的手段會越來越多。

海基會副秘書長黎寶文8日下午在背景說明會表示，顏文群原任職公司榮炭科技在大陸遭到稅務檢查、帳戶凍結等狀況，對於任何正常經營的公司來說，這是一大打擊。此案發生後，海基會與當事人、榮炭科技及主管機關均有保持密切聯繫。

黎寶文表示，在大陸經商，類似的不確定風險未來可能持續存在，中國大陸對於台商、台企的跨境鎮壓、政治脅迫手段愈來愈多元，未來逼迫政治表態的事件恐越來越多，這也是政府單位不斷提醒國人前往中國大陸投資經營必須注意政治風險的原因。大陸的經商環境亦處於不穩定狀態。

黎寶文認為，中國大陸這次的行動，正好說明大陸政府就是不確定性與政治風險的最大來源。台灣是一個民主多元開放社會，人民用政治獻金表達自由意志與政治立場，卻被對岸追殺，台灣社會無法理解也不會接受，海基會對此表達高度遺憾、嚴正譴責。

黎寶文強調，未來類似狀況可能增家，若台商企業有任何需求或遭遇困難，都可以向海基會反映，將會盡力協助應對。

陸委會副主委梁文傑7日在例行記者會上披露，中共在過程中用了很多手段逼迫榮炭科技妥協，比如禁止該公司在大陸的上下游廠商、往來客戶履約，凍結該公司當地銀行帳戶一個月，導致無法發放員工薪水以及營運支出的往來，唯一目的就是要榮炭科技寫出支持一個中國原則的聲明。顏文群為了不讓公司困擾，已辭去職務。

劉世芳 海基會 台商

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