台灣團甘肅翻車事故 海基會：全團均已返台

台灣旅行團4月24日在甘肅發生翻車事故，導致1死12傷。海基會今天表示，該團所有團員包含傷者均已返回台灣。

日前，台灣旅客自組親友旅行團赴陸，在甘肅甘加秘境風景區發生翻車事故。海基會8日下午召開背景說明會，副秘書長黎寶文表示，海基會在接獲通報的第一時間，就與陸委會、台北市旅行商業同業公會，還有旅行社保持密切聯繫，也協調了蘭州及成都的台商協會，提供家屬必要的協助。

黎寶文說，海基會也盡力給予最大協助，如亡者家屬攜帶骨灰返台時的通關便利措施，並與陸委會人員一起前往桃園機場接機慰問。在公證書驗證上，海基會也啟動與陸方機關的協調，盡快完成驗證程序。

黎寶文表示，目前尚不清楚這起翻車事故的事發原因。

大陸國台辦4月29日表示，關於事故原因，有關部門正在進一步調查中，有調查結論會及時對外公布。