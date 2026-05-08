高市早苗在澳下跪獻花 中國官媒：向西方遞投名狀

日本首相高市早苗日前訪澳時，在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓下跪獻花。具中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」指稱，日本目的在向美國等西方國家遞「投名狀」。

針對高市在澳洲下跪獻花，牛彈琴6日發文反問：「為什麼不能去南京，在30萬死難者的英靈前，雙膝落地？」

文章稱，高市沒有也不可能去中國、韓國下跪，偏偏去不是二戰主戰場的澳洲下跪，「這不過是另一種形式的投名狀，向西方展現出日本姿態，並為軍事正常化鋪路」。

文章還稱，高市在澳洲下跪，是為了澳洲背後的美國和英國。尤其是加強「志同道合」夥伴間的合作，如日澳印美組成的「四方安全對話」（Quad），及日韓澳紐組成的印太四國（IP4）等合作框架。另一個目的則是為了稀土。

外電報導，高市早苗4日在坎培拉與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會談，雙方發表經濟安全保障合作共同宣言，將共同推動「自由且開放的印度太平洋」（FOIP），在能源、稀土等關鍵礦產以及糧食領域加強協調與合作。

共同宣言還針對可能對供應鏈造成重大負面影響的出口限制措施表達「強烈關切」，被認為是針對中國近年運用稀土等資源加強經濟施壓。

紐約時報中文網7日報導說，高市早苗對越南與澳洲的訪問，表面上是標準外交之旅，實際上是日本的「開場造勢」，意在彰顯日本是亞太地區穩定而強大的力量。

報導指出，雖然高市早苗很少直接點名中國，但她似乎有意利用亞洲國家和澳洲對北京日益強硬的軍事與經濟政策所升高的焦慮。

報導提到，高市早苗訪問越南首都河內時，表示自己的目標是推進日本前首相安倍晉三提出的「自由且開放的印度太平洋」理念。這一概念被視為制衡中國的一種方式。她說，志同道合的國家需要在人工智慧、稀土和基礎設施建設等領域加強合作，以避免「關鍵物資過度依賴單一國家」。