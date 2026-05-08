快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：軍公教常態化查核只針對初任、調任 多數人員無須具結

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸委會8日表示，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理，絕大多數的軍公教人員都不需要具結。（本報資料照片）
陸委會8日表示，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理，絕大多數的軍公教人員都不需要具結。（本報資料照片）

陸委會8日表示，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理，絕大多數的軍公教人員都不需要具結。陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。

陸委會8日發布新聞稿指出，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理。常態化、制度化查核已律定，只有軍公教人員職務異動時（如初任、調任）才需辦理查核作業，絕大多數的軍公教人員都不需要具結，不存在「全面普查」的狀況。

此外，針對人事總處4月22日發文各機關，是再次提醒各用人機關，針對具有各該機關初任、調任人員情形而屬常態化、制度化查核之受查對象者，配合高普考、地方特考以每半年為期，於各機關前述人員報到時間，分別在各該年度5月底前、11月底前作為辦理期程，填報辦理情形。為人事行政內部作業，與絕大多數軍公教人員無涉。

陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。兩岸條例第9條之1等法令明確規定，國人若具有中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，也失去擔任志願軍職、公教人員的資格。公務人員任用法、公務人員任用法施行細則、教育人員任用條例、國防法、法官法等有關法令均明文規定各機關於任用前，應就所欲任用人員辦理包含如不具兩岸雙重身分、無雙重國籍、是否有特定犯罪紀錄及曾否受有關懲戒處分等資格條件的查核。

當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。軍公教人員配合查核是依法行政，也為維護國家安全貢獻一份心力，更可提升人民對公務體系的信賴。

陸委會也提到，去年專案查核期間無意願配合辦理查核者不會有不利處分，並未改變。專案查核期間無意願配合辦理查核者，各機關僅造冊，不會給予懲處。

軍公教 陸委會

延伸閱讀

新聞眼／要求具結無陸戶籍…賴政府凌駕法律 失公務員向心力

【專家之眼】用猜忌治國 終將失去民心

要公教具結無陸戶籍…學者：政府要把兩岸切得很乾淨

移民署、關務署科員赴陸旅遊！陸委會曝2人「被深夜訊問」 梁文傑：沒事就別去

相關新聞

大陸油輪傳首次在荷莫茲海峽遇襲 陸外交部回應了

荷莫茲海峽局勢在美國試圖護航商船後驟然緊張，伊朗革命衛隊連續襲擊多個國家的多艘商船。據陸媒報導，一艘大陸船東所有的大型成品油輪4日在海峽入口處遇襲，有知情船東表示，這是首次有大陸油輪遇襲。大陸外交部今天回應稱，遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有大陸籍的船員；目前該船未報告有船員傷亡的情況。

港口爭端緩和？巴拿馬總統：中方表達願通過法律途徑解決問題

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）7日表示，在圍繞港口特許權問題引發的一段緊張期之後，巴拿馬和中國的關係已出現緩和跡象，並指北京已向巴方傳達通過法律途徑解決爭議的意願。

大陸48部門召開兩岸融合發展示範區會議 宋濤預告「更加有力的行動」

大陸官方8日在北京召開了「建設兩岸融合發展示範區部省際工作會議」，研究下一步重點工作。中共中台辦主任宋濤強調，要以更加堅定的決心、更加務實的舉措、更加有力的行動，不斷開創兩岸融合發展示範區建設新局面。

劉世芳外甥遭在陸台企解職 海基會：陸方脅迫恐越來越多

內政部長劉世芳外甥顏文群今年2月遭港媒爆料為綠營政治人物提供政治獻金，日前遭任職的在陸台企解職。海基會今天披露，顏文群原任職公司榮炭科技在大陸遭到查稅、帳戶凍結，示警大陸對台商企業跨境鎮壓、政治脅迫的手段會越來越多。

陸委會：軍公教常態化查核只針對初任、調任 多數人員無須具結

陸委會8日表示，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理，絕大多數的軍公教人員都不需要具結。陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。

防AI模型失控危機…美中擬建立定期對話 列川習會議題

華爾街日報報導，美國與中國AI競爭日益激烈，恐演變成為數位時代新軍備競賽，雙方正考慮啟動人工智慧(AI)官方對話，將AI列入下周美國總統川普與中國國家主席習近平峰會議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。