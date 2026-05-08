陸委會：軍公教常態化查核只針對初任、調任 多數人員無須具結

陸委會8日表示，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理，絕大多數的軍公教人員都不需要具結。陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。

陸委會8日發布新聞稿指出，軍公教常態化、制度化查核只針對初任、調任者才須辦理。常態化、制度化查核已律定，只有軍公教人員職務異動時（如初任、調任）才需辦理查核作業，絕大多數的軍公教人員都不需要具結，不存在「全面普查」的狀況。

此外，針對人事總處4月22日發文各機關，是再次提醒各用人機關，針對具有各該機關初任、調任人員情形而屬常態化、制度化查核之受查對象者，配合高普考、地方特考以每半年為期，於各機關前述人員報到時間，分別在各該年度5月底前、11月底前作為辦理期程，填報辦理情形。為人事行政內部作業，與絕大多數軍公教人員無涉。

陸委會強調，軍公教查核採具結方式於法有據，絕不是以行政命令凌駕法律。兩岸條例第9條之1等法令明確規定，國人若具有中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，也失去擔任志願軍職、公教人員的資格。公務人員任用法、公務人員任用法施行細則、教育人員任用條例、國防法、法官法等有關法令均明文規定各機關於任用前，應就所欲任用人員辦理包含如不具兩岸雙重身分、無雙重國籍、是否有特定犯罪紀錄及曾否受有關懲戒處分等資格條件的查核。

當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認是否符合法令及任用資格，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。軍公教人員配合查核是依法行政，也為維護國家安全貢獻一份心力，更可提升人民對公務體系的信賴。

陸委會也提到，去年專案查核期間無意願配合辦理查核者不會有不利處分，並未改變。專案查核期間無意願配合辦理查核者，各機關僅造冊，不會給予懲處。