台灣團甘肅翻車事故 海基會：傷者均已返台

荷莫茲海峽局勢在美國試圖護航商船後驟然緊張，伊朗革命衛隊連續襲擊多個國家的多艘商船。據陸媒報導，一艘大陸船東所有的大型成品油輪4日在海峽入口處遇襲，有知情船東表示，這是首次有大陸油輪遇襲。大陸外交部今天回應稱，遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有大陸籍的船員；目前該船未報告有船員傷亡的情況。

2026-05-08 16:29