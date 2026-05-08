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台灣團甘肅翻車事故 海基會：傷者均已返台

中央社／ 台北8日電

台灣旅行團4月24日在甘肅發生翻車事故，造成1死12傷。海基會今天表示，傷者均已返回台灣，公證文書驗證等行政作業也告一段落。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。

台灣旅客自組親友旅行團赴陸，在甘肅發生翻車事故，造成1死12傷。黎寶文表示，傷者均已返回台灣。接獲事故通報後，海基會立刻協調當地台商協會協助，也與大陸委員會（陸委會）、台北市旅行商業同業公會、旅行社保持聯繫。

他說，在這起不幸事件中，海基會與相關單位盡力給予最大協助，例如提供亡者家屬攜帶骨灰返台時通關便利措施，前往桃園機場接機與慰問，也盡速協助完成公證文書驗證等行政作業。

黎寶文坦言，目前尚未得知、清楚了解究竟這起翻車事故發生原因為何。

海基會 陸委會 旅行團

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