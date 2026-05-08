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劉世芳外甥被解職 海基會：中共脅迫表態不會斷

中央社／ 台北8日電

內政部長劉世芳外甥顏文群被在陸台企解職。海基會今天表示，中共對於台商、台企跨境鎮壓、政治脅迫手段多元，推估類似的逼迫政治表態事件會愈來愈多，提醒赴陸投資有風險。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由副秘書長黎寶文主持。

黎寶文表示，顏文群原任職公司榮炭在陸遭到稅務檢查、帳戶凍結等狀況，對於任何正常經營的公司來說，這是一大打擊。在這過程中，海基會與當事人、榮炭保持密切聯繫，推估在陸經商的類似不確定風險，未來只會持續存在。

他說，中國大陸對於台商、台企的跨境鎮壓、政治脅迫手段愈來愈多元，逼迫政治表態的事件在未來恐會愈來愈多，這也是政府單位不斷提醒，前往中國大陸投資經營必須注意政治風險的原因之一，中國大陸的經商環境處於不穩定狀態。

黎寶文認為，中國大陸這次帶有針對性的行動，正好說明對岸政府是經商不確定性與政治風險的最大來源。台灣是一個民主多元開放社會，人民透過政治獻金表達自由意志、政治立場，卻遭到中共政治追殺，這樣的處置是台灣社會無法理解也不會接受的。

他強調，倘若台商、台企在陸經營有遇到類似情況或遭遇困難，可以向海基會反映，將會盡力協助應對。

劉世芳 海基會 中共

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